২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি টিকিটে লাগাম! অনলাইনে আর ইচ্ছেমতো বুকিং নয়, ৭০ শতাংশ আসনের জন্য নতুন নিয়ম পরিবহণ দফতরের
বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতের সুবিধা চালু হওয়ার পর থেকেই পরিবহণ নিগমের আধিকারিকদের একাংশের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ আসছিল। দেখা যাচ্ছিল, অনেক মহিলা দূরপাল্লার সরকারি বাসে বিনামূল্যের টিকিট অনলাইনে বুক করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বাসে যাত্রা করছেন না।
মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা চালু করেছিল পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার। কিন্তু সেই প্রকল্প নিয়েই এবার নতুন সিদ্ধান্ত নিল পরিবহণ দফতর। আর ইচ্ছেমতো অনলাইনে বিনামূল্যের টিকিট বুক করা যাবে না। দূরপাল্লার সরকারি বাসের ক্ষেত্রে অনলাইন টিকিট বুকিংয়ে আসনসংখ্যার উপর সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মোট আসনের মাত্র ৩০ শতাংশের টিকিট অনলাইনে বুক করা যাবে। বাকি ৭০ শতাংশ আসনের টিকিটের জন্য নির্ভর করতে হবে অফলাইন কাউন্টারের উপর। মূলত বিনামূল্যের টিকিটের অপব্যবহার এবং বাসের আসন ফাঁকা থাকার প্রবণতা ঠেকাতেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতের সুবিধা চালু হওয়ার পর থেকেই পরিবহণ নিগমের আধিকারিকদের একাংশের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ আসছিল। দেখা যাচ্ছিল, অনেক মহিলা দূরপাল্লার সরকারি বাসে বিনামূল্যের টিকিট অনলাইনে বুক করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বাসে যাত্রা করছেন না। ফলে আগে থেকে বুক করা আসনগুলি ফাঁকাই থেকে যাচ্ছে। অথচ অন্য যাত্রীরা টিকিট না পেয়ে বাসে ওঠার সুযোগ পাচ্ছেন না। এতে একদিকে যেমন আসনের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না, অন্যদিকে পরিবহণ নিগমের আয়েও প্রভাব পড়ছে।
এই সমস্যা গত কয়েক মাস ধরেই পরিবহণ দফতরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে দিঘা, পুরী এবং দার্জিলিংয়ের মতো জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে যাতায়াতের সরকারি বাসে এই সমস্যা বেশি করে সামনে এসেছে বলে জানা যাচ্ছে।
নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দূরপাল্লার সরকারি বাসের মোট আসনের ৩০ শতাংশ অনলাইন বুকিংয়ের জন্য বরাদ্দ থাকবে। অর্থাৎ অনলাইনে টিকিট কাটার সুযোগ থাকলেও তার নির্দিষ্ট সীমা থাকবে। বাকি ৭০ শতাংশ আসনের টিকিট অফলাইন কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ফলে যাত্রার আগে অনলাইনে টিকিট বুক করার ক্ষেত্রে আগের মতো অবাধ সুযোগ থাকছে না। পরিবহণ নিগমের এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য, বুকিং ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ আনা এবং শেষ পর্যন্ত যাঁরা বাসে উঠবেন, তাঁদের জন্য আসন নিশ্চিত করা।
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের প্রকল্প চালু করে। গত ১ জুন থেকে কার্যকর হয় এই সুবিধা। শহরের ছোট রুট থেকে শুরু করে দূরপাল্লার সরকারি বাসেও এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মহিলাদের জন্য পিঙ্ক কার্ড চালুর ব্যবস্থাও করা হয়। সেই কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে সরকারি বাসে যাতায়াত করতে পারেন তাঁরা।
সরকারের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের যাতায়াতের খরচ কমানো এবং গণপরিবহণ ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে বিনামূল্যের টিকিট বুক করেও অনেকে বাসে না ওঠায় পুরো ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
পরিবহণ দফতরের নতুন সিদ্ধান্তে অবশ্য বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা পুরোপুরি তুলে দেওয়া হচ্ছে না। বরং দূরপাল্লার বাসে অনলাইন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আনা হচ্ছে। শহরের মধ্যে চলা সরকারি বাসের পরিষেবায় এই নতুন আসন সংরক্ষণের নিয়ম প্রযোজ্য নয় বলে আপাতত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।
সব মিলিয়ে, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসযাত্রার সুবিধা বজায় রেখেই পরিষেবার অপব্যবহার রুখতে চাইছে রাজ্য সরকার। তবে নতুন নিয়মে দূরপাল্লার বাসের টিকিট পাওয়া কতটা সহজ হয় এবং ফাঁকা আসনের সমস্যা কতটা কমে, সেটাই এখন দেখার।