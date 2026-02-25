Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    RRB Exam Date Update: রেলের নিয়োগ পরীক্ষায় বড়সড় পরিবর্তন, ৬০০০-র বেশি শূন্যপদ, কী কী নথি লাগবেই?

    রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড টেকনিশিয়ান নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করল। আরআরবির তরফে জানানো হয়েছে যে টেকনিশিয়ান গ্রেড-১ সিগন্যাল এবং টেকনিশিয়ান গ্রেড ৩-র সিবিটি (কম্পিউটারাইজড) পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন করা হয়েছে।

    Published on: Feb 25, 2026 3:45 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড টেকনিশিয়ান নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করল। আরআরবির তরফে জানানো হয়েছে যে টেকনিশিয়ান গ্রেড-১ সিগন্যাল এবং টেকনিশিয়ান গ্রেড ৩-র সিবিটি (কম্পিউটারাইজড) পরীক্ষা আগামী ৬ মার্চ, আগামী ৯ মার্চ, আগামী ১০ মার্চ এবং আগামী ১৩ মার্চ হবে। প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল যে ৫ মার্চ থেকে ৯ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টেকনিশিয়ান গ্রেড-১ সিগন্যালের ১৮৩টি শূন্যপদ এবং টেকনিশিয়ান গ্রেড ৩-র ৬,০৫৫টি শূন্যপদ পূরণ করা হবে।

    রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড টেকনিশিয়ান নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Southern Railways)
    রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড টেকনিশিয়ান নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Southern Railways)

    কীভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে?

    ১) লিখিত পরীক্ষা (সিবিটি), মেডিকেল টেস্ট এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে।

    ২) সিবিটিতে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য এক-তৃতীয়াংশ নম্বর কেটে নেওয়া হবে।

    ৩) টেকনিশিয়ান গ্রেড-১ সিবিটি পরীক্ষার জন্য ৯০ মিনিট বরাদ্দ থাকবে।

    ৪) মোট থাকবে ১০০টি প্রশ্ন।

    ৫) যোগ্যতা অর্জনের জন্য অসংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ৪০ শতাংশ নম্বর, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) প্রার্থীদের ৩০ শতাংশ নম্বর, তফসিলি প্রার্থীদের ৩০ শতাংশ নম্বর এবং তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ২৫ শতাংশ নম্বর নম্বর পেতে হবে।

    ৬) কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে ১০টি প্রশ্ন, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এবং রিজনিং থেকে ১৫টি প্রশ্ন, কম্পিউটার এবং অ্যাপ্লিকেশন থেকে ২০টি প্রশ্ন, অঙ্ক থেকে ২০টি প্রশ্ন, বেসিক সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান হবে এক।

    ৭) টেকনিশিয়ান গ্রেড ৩-র সিবিটি পরীক্ষার জন্য মিলবে ৯০ মিনিট। থাকবে ১০০টি প্রশ্ন।

    ৮) যোগ্যতা অর্জনের জন্য, অসংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ৪০ শতাংশ নম্বর, ওবিসি প্রার্থীদের ৩০ শতাংশ নম্বর, তফসিলি প্রার্থীদের ৩০ শতাংশ নম্বর এবং তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ২৫ শতাংশ নম্বর নম্বর পেতে হবে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে ১০টি প্রশ্ন, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং থেকে ২৫টি প্রশ্ন, অঙ্ক থেকে ২৫টি প্রশ্ন এবং সাধারণ বিজ্ঞান থেকে ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্ন হবে একটি সংখ্যা।

    আগেরবারের থেকে নিয়ম পালটাচ্ছে

    গতবারের মতো এবারও আরআরবি টেকনিশিয়ান রিক্রুটমেন্টে থাকবে মাত্র একটি পেপার। এটি আবেদনকারীদের জন্য একটি বড় স্বস্তির বিষয়। ২০১৮ সালে যখন ২৬,০০০ এএলপি টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা হয়েছিল, তখন টেকনিশিয়ান পদের জন্য একটি দু'ধাপের সিবিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।

    পরীক্ষার সময় কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে?

    ১) পরীক্ষার চারদিন আগে থেকে কল-লেটার ডাউনলোড করা যাবে।

    ২) আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকা সচিত্র পরিচয়পত্র নিয়ে যেতে হবে, নাহলে প্রার্থীদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

    ৩) বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের পর্যায়ে আধার যাচাই সম্পন্ন করা প্রার্থীদের ইউআইডিএআই সিস্টেমে আধার আনলক স্ট্যাটাসে রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

    News/Bengal/RRB Exam Date Update: রেলের নিয়োগ পরীক্ষায় বড়সড় পরিবর্তন, ৬০০০-র বেশি শূন্যপদ, কী কী নথি লাগবেই?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes