RRB Railways Jobs 2026: রেলে গ্রুপ 'ডি' নিয়োগে ২১,৯৯৭ পদে আবেদন শুরু, কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে?

RRB Railways Jobs 2026: রেলে গ্রুপ 'ডি' নিয়োগে ২১,৯৯৭ পদে আবেদন শুরু, কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে?
রেলের গ্রুপ ‘ডি’ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২১,৯৯৭টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের (আরআরবি) তরফে। আজ থেকে শুরু হয়েছে আবেদন প্রক্রিয়া। আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। জমা দেওয়া আবেদনের জন্য ফি দেওয়ার শেষ তারিখ হল আগামী ৪ মার্চ। আবেদন ফর্মে সংশোধন করার উইন্ডো খোলা থাকবে ৫ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত। আরআরবির তরফে জানানো হয়েছে, প্রার্থীরা শুধুমাত্র একটি রেলওয়ে জোনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আপনি যদি একাধিক রেলওয়ে জোনের জন্য আবেদন করেন, তবে ফর্ম প্রত্যাখ্যান করা হবে। আপনি যদি একই আরআরবিতে একাধিক পদের জন্য আবেদন করেন, তবে আপনাকে আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে না। নাহলে ফর্ম বাতিল হয়ে যাবে
রেলওয়ে গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের বয়সসীমা কত?
প্রার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ৩৩-র মধ্যে হবে। নিয়ম অনুযায়ী, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমায় তিন বছর ছাড় দেওয়া হবে। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি জনজাতিভুক্ত প্রার্থীদের পাঁচ বছর বয়সসীমায় ছাড় দেওয়া হবে। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারির নিরিখে বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হবে বলে আরআরবির তরফে জানানো হয়েছে।
রেলওয়ে গ্রুপ ‘ডি’-র নির্বাচন কীভাবে হবে?
সিঙ্গল স্টেজ কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সিবিটি) এবং ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্টের (পিইটি) ভিত্তিতে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে। সিবিটিতে সফল প্রার্থীদের পিইটিতে ডাকা হবে। সিবিটি মাত্র একটি ধাপে হবে। তারপর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন (নথি যাচাই) ও মেডিক্যাল থাকবে।
রেলওয়ে গ্রুপ ‘ডি’-র সিবিটির প্যাটার্ন কী?
লিখিত পরীক্ষার প্যাটার্ন গতবারের মতো একই রাখা হয়েছে। কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। সিবিটি ৯০ মিনিটের হবে। মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে। সাধারণ বিজ্ঞান এবং গণিত থেকে ২৫-২৫টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে। জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং থেকে ৩০টি প্রশ্ন এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে ২০টি প্রশ্ন আসবে। নেগেটিভ মার্কিং: আরআরবি গ্রুপ ‘ডি’ সিবিটিতে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য এক-তৃতীয়াংশ নম্বর কেটে নেওয়া হবে।
