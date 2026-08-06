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    তোলাবাজি মামলায় ১৭৩০ পাতার চার্জশিট সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে, মিলল না জামিন

    গ্রেপ্তারের ৫৭ দিনের মাথায় বারাসত আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ১,৭৩০ পাতার চার্জশিট জমা দিল বিধাননগর থানার পুলিশ। বুধবার চার্জশিট পেশের পর সব্যসাচীর জামিনের আবেদন খারিজ করে আদালত তাঁকে আরও ১২ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

    Published on: Aug 6, 2026, 09:42:41 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Chargesheet against Sabyasachi Dutta: তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বিধাননগরের প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান ও নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল পুলিশ। গ্রেপ্তারের ৫৭ দিনের মাথায় বারাসত আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ১,৭৩০ পাতার চার্জশিট জমা দিল বিধাননগর থানার পুলিশ। বুধবার চার্জশিট পেশের পর সব্যসাচীর জামিনের আবেদন খারিজ করে আদালত তাঁকে আরও ১২ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ১৭ অগস্ট ফের তাঁকে আদালতে তোলা হবে। একই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া বিদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন।

    Bidhannagar, Jun 09 (ANI): People hurl eggs at Former Mayor Sabyasachi Dutta who is being sent to 8-day police custody amid arrest, in Bidhannagar on Tuesday. (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)
    Bidhannagar, Jun 09 (ANI): People hurl eggs at Former Mayor Sabyasachi Dutta who is being sent to 8-day police custody amid arrest, in Bidhannagar on Tuesday. (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)

    আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্তৃত এই চার্জশিটে তোলাবাজি, ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া এবং সম্পত্তি দখলকে কেন্দ্র করে অর্থ আদায়ের একাধিক অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, বিধাননগর পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের এক প্রবীণ বাসিন্দার সম্পত্তি দখলকে কেন্দ্র করে প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল। অভিযোগ, সেই টাকা সরাসরি অভিযুক্তের হাতে না গিয়ে এক রিকশাচালক এবং এক মুড়ি বিক্রেতার মাধ্যমে দু’দফায় সংগ্রহ করা হয়।

    পুলিশের দাবি, তদন্তে মোট ৪১ জন সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে। সেই সাক্ষ্য, নথি এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেই এই চার্জশিট তৈরি করা হয়েছে।

    এ দিন আদালতে সব্যসাচী দত্তের আইনজীবী জামিনের আবেদন জানিয়ে বলেন, তদন্ত শেষ হয়েছে এবং চার্জশিটও জমা পড়েছে। তাঁর মক্কেল দীর্ঘদিন ধরে হেফাজতে রয়েছেন। তাই উপযুক্ত শর্তে জামিন দেওয়া হোক। তবে সেই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন বিশেষ সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, চার্জশিট জমা পড়লেও বিচারপর্ব এখনও শুরু হয়নি। অভিযোগকারীদের একাংশ এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। এই অবস্থায় জামিন দেওয়া হলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

    দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। বিচারক নির্দেশ দেন, আগামী ১৭ অগস্ট পর্যন্ত সব্যসাচী দত্তকে জেল হেফাজতেই থাকতে হবে। প্রসঙ্গত, গত ৮ জুন তোলাবাজির অভিযোগে সব্যসাচী দত্তকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর থানার পুলিশ। পরে তদন্তে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারাও যোগ করা হয়। তদন্ত চলাকালীন একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। পাশাপাশি তাঁর লকারে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের কথাও জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। সেই সমস্ত তথ্য ও নথির ভিত্তিতেই আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি।

    এদিকে এই মামলাকে ঘিরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-ও সক্রিয় হয়েছে। আর্থিক লেনদেন এবং সম্পদের উৎস খতিয়ে দেখতে ইডি প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে রাজ্য পুলিশের তদন্তের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংস্থার নজরও এখন সব্যসাচী দত্তের উপর। চার্জশিট জমা পড়ার পর মামলার বিচারপর্বের দিকে নজর রাজনৈতিক মহল থেকে আইনজীবী মহল— সকলেরই।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/তোলাবাজি মামলায় ১৭৩০ পাতার চার্জশিট সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে, মিলল না জামিন
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