Salt Lake-Ruby alternative road: চিংড়িঘাটা এড়িয়েই সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে রুবি পৌঁছাবেন! বিকল্প ৭ কিমি পথে নজর

Salt Lake-Ruby alternative road: চিংড়িঘাটা এড়িয়েই সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে রুবি পৌঁছাবেন! বিকল্প ৭ কিমি পথে নজর
চিংড়িঘাটা এড়িয়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে রুবি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। সাত কিলোমিটারের একটি অংশ নবদিগন্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হল। শীঘ্রই টেন্ডার ডাকা হবে বলে সূত্রের খবর।
চিংড়িঘাটা মোড় এবং ইএম বাইপাসের যানজট এড়িয়েই সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে পৌঁছানো যাবে রুবিতে। সেই লক্ষ্যেই সল্টলেক সেক্টর-বানতলা (বাসন্তী হাইওয়ে) সংযোগকারী সাত কিলোমিটারের একটি অংশ নবদিগন্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে নিল রাজ্য সরকার। সেই রাস্তার উন্নয়নের কাজ শেষ হলে বাসন্তী হাইওয়ে দিয়ে সেক্টর ফাইভ থেকে সোজা রুবিতে পৌঁছানো যাবে। সময়ও লাগবে অনেকটাই কম। সূত্রের খবর, ওই রাস্তার উন্নয়নের জন্য কত টাকা খরচ হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে হিসাব শুরু করেছে নবদিগন্ত কর্তৃপক্ষ। শীঘ্রই টেন্ডার ডাকা হবে বলে সূত্রের খবর।
সেক্টর ফাইভ-বাসন্তী হাইওয়ের মধ্যে যাত্রার সময় কমবে
সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ওই রাস্তা উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং ভেড়ির চারপাশে একটি বৃহত্তর রিং রোড তৈরি হয়ে যাবে। গাড়ি বা মোটরবাইক সল্টলেক বাইপাস, সেক্টর ফাইভ হয়ে ওই সাত কিমি অংশে প্রবেশ করবে। তারপর পরমা আইল্যান্ডের কাছে ইএম বাইপাসে মিশে যাবে। ফলে যাঁরা সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে রুবিতে যেতে চান, তাঁরা চিংড়িঘাটা মোড় এবং ইএম বাইপাসের বড় একটা অংশ এড়িয়ে যেতে পারবেন। বিশেষত সেক্টর ফাইভ থেকে বাসন্তী হাইওয়ের মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে।
সাধারণ মানুষের লাভ হবে অনেক, কমবে যানজট
সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই সাত কিমি অংশের উন্নয়নের পরিকল্পনা ছিল রাজ্য সরকারের। এখন রাস্তা থাকলেও তার বেশিরভাগ অংশই কংক্রিট বা পিচের নয়। ফলে সেখান দিয়ে গাড়ি বা বাইক চালানো যায় না। কিন্তু নয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী, ওই রাস্তার মানোন্নয়ন করে সেই সাত কিমি অংশ দিয়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে রুবির মধ্যে যাতায়াতের একটি বিকল্প যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে।
সংশ্লিষ্ট মহলের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তায় দুটি লেন থাকবে। ফলে চিংড়িঘাটার মোড়ের যানজট এড়িয়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে যেমন রুবির দিকে আসা যাবে, তেমনভাবেই রুবি থেকে ওই রাস্তা ধরে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে পৌঁছানো যাবে।
