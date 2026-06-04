Saokat Molla NIA Latest Update: সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা শওকতের? চুনাখালির মাদ্রাসা ঘিরে ফেলল NIA

Saokat Molla NIA Latest Update: সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা শওকতের? চুনাখালির মাদ্রাসা ঘিরে ফেলল NIA
Saokat Molla NIA Latest Update: সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা শওকত মোল্লার? তারইমধ্যে চুনাখালির মাদ্রাসা ঘিরে ফেলল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের খোঁজ চলছে।
Saokat Molla NIA Latest Update: বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছেন শওকত মোল্লা? এমনই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে একটি মহলে। আর তারইমধ্যে শওকতের খোঁজে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী এলাকার চুনাখালির একটি মাদ্রাসায় তল্লাশি চালাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম টিভি নাইনের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, আজ বারুইপুরের একটি বাড়িতে ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দাবি করা হয়েছে যে দুটি বাইকে করে তিনি পালিয়ে যান। তারপর দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ চুনাখালির ফেরিঘাটে হেলমেট পরে নাকি চারজনকে দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে একজন শওকত ছিলেন বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। যে ঘাটের ওপারেই উত্তর ২৪ পরগনা। আর সেখান থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব বেশি নয় বলে দাবি করা হয়েছে।
যেন বাংলাদেশে না পালাতে পারেন শওকত, আর্জি বিজেপি নেত্রীর
বিষয়টি নিয়ে এনআইএয়ের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ দাবি করেছেন, শোনা যাচ্ছে যে ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শওকত নাকি বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর হাতে দুটি সুটকেসও দেখা গিয়েছে। তিনি যাতে কোনওভাবে বাংলাদেশে পালাতে না পারেন, সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আর্জিও জানান কেয়া।
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সকাল-সকাল শওকতের বাড়িতে NIA-র অভিযান
এমনিতে আজ সকালে ভাঙড়ের বামুনিয়া বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের জীবনতলার বাড়িতে অভিযান চালায় এনআইএ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে সকালেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। তবে তদন্তকারী দল পৌঁছনোর আগেই শওকত বাড়ি ছেড়ে চলে যান বলে খবর। পরে শওকতের ছেলে ইমরানকে সঙ্গে নিয়ে এনআইএ আধিকারিকরা বাড়িতে প্রবেশ করেন। শুরু করেন তল্লাশি। শুধু বাড়িই নয়, শওকতের দলীয় কার্যালয়েও তল্লাশি চালানো হয়। একই সময়ে এনআইএয়ের অপর একটি দল মৌখালিতে ইমরান মোল্লার ক্যাফেতেও তল্লাশি চালায়।
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বোমা বিস্ফোরণের মামলা ও NIA তদন্ত
বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের দক্ষিণ বামুনিয়ায় বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হন কয়েকজন। ঘটনার তদন্তভার বর্তমানে এনআইএ-র হাতে রয়েছে। এর আগে এই মামলায় আহিদুল ইসলাম নামে এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছিল এনআইএ। সেই গ্রেফতারির পর তদন্ত আরও এগোতে শুরু করে।
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অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More