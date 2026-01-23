Edit Profile
    Saraswati Puja 2026: 'ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো' থেকে আধুনিকতার ছোঁয়া- বাংলা মেতে উঠল সরস্বতী পুজোয়

    Published on: Jan 23, 2026 3:54 PM IST
    By Ayan Das
    সরস্বতী পুজোয় মেতে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যজুড়ে স্কুল, কলেজ-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মা সরস্বতীর আরাধনা করা হচ্ছে। কোথাও সাবেকিয়ানার ছোঁয়া দেখা গিয়েছে। কোথাও আবার আধুনিকতায় জোর দেওয়া হয়েছে। কোথাও থিম ভাবনায় অভিনবত্বের ছোঁয়া দেখা গিয়েছে। সবমিলিয়ে একেবারে সরস্বতী পুজো উপভোগ করছেন সকলে।

    ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো পশ্চিমবঙ্গে।
    'ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো', বার্তা হিন্দু স্কুলে

    বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠেছে কলকাতার হিন্দু স্কুল। কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্কুলের সরস্বতী পুজোয় এবার বার্তা দেওয়া হয়েছে, 'ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো।' ঋত্বিক ঘটকের সেই অমোঘ উক্তি মণ্ডপের পাশেই লিখে রাখা হয়েছে। স্কুল ভবনের ভিতরে তুলে ধরা হয়েছে প্রবাদপ্রতিম পরিচালকের একাধিক অসামান্য সৃষ্টি। আবার মণ্ডপের উল্টোদিকেই একটি ছাত্রদের শিল্পকলা তুলে ধরা হয়েছে। কেউ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি এঁকেছে। কেউ আবার মা সরস্বতীর প্রতিরূপ তৈরি করেছে।

    আকর্ষণীয় থিম, আবেগের মধ্যে দিয়েই পুজো অধ্যাপকের বাড়িতে

    ধুমধাম করে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হল বোটানির অধ্যাপক ঋত্বিক আচার্যের বাড়িতে। আজ সকাল-সকাল পুজো করা হয়। আসেন পড়ুয়ারাও। সকলে মিলে অঞ্জলিও দেন। মায়ের স্নিগ্ধ চোখে মুগ্ধ হয়ে যান সকলেই। এবার মায়ের প্রতিমা গড়েছেন তিনকড়ি পোদ্দার। আলোর জাদুতে মাতিয়ে তুলেছেন চন্দ্রনাথ ঘোষ। আর যে ‘ফেলে আসা ছেলেবেলা স্বপ্ন রঙিন’ থিম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সেটার মূলে আছে ছন্নছাড়া।

    সাবেকিয়ানার সঙ্গে আধুনিকতার মিশেল নবদ্বীপের হিন্দু স্কুলে

    সাবেকিয়ানার ঐতিহ্য ধরে রেখেই এবার সরস্বতী পুজোয় কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে নবদ্বীপের হিন্দু স্কুল। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী আল্পনা শিল্প। এমনকী পুরস্কারও জিতে নিয়েছে স্কুল। সবথেকে বড় কথা, পড়ুয়ারা মেতে উঠেছে আনন্দে।

    তাছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার তরফেও সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। নিউ ব্যারাকপুরে শৈশব নামে একটি সংস্থার তরফে আয়োজিত সেই পুজোয় মেতে ওঠে খুদেরা। সেইসঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরস্বতী পুজোয় মেতে উঠেছে আপামর বাঙালি।

