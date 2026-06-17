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    Mahua on TMC Rebel MPs: TMC বিদ্রোহী সাংসদরা ৪০ কোটি টাকা পাচ্ছেন? দাবি ‘হিসাব’ মহুয়ার, বললেন ‘হানি….’

    Mahua on TMC Rebel MPs: নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহীদের নিশানা করলেন মহুয়া মৈত্র। মহারাষ্ট্রে সাংসদদের দলবদল নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছে, সেটার প্রেক্ষিতে কটাক্ষ করলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। কী বললেন?

    Published on: Jun 17, 2026 12:59 PM IST
    By Ayan Das
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    Mahua on TMC Rebel MPs: উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের সাংসদদের ভাঙাতে নাকি ১৫ কোটি টাকা করে খরচ করা হচ্ছে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) নেতা সঞ্জয় রাউত। তা নিয়ে মুখ খুললেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘মাত্র ১৫ কোটি টাকায়? সস্তায় কেন যাচ্ছেন? আমার বিশ্বাস যে আমাদের গুলো সরাসরি চার কোটি টাকা পেয়েছেন। আর (সংসদ হিসেবে বাকি থাকা) বাকি থাকা ৩৬ মাসের জন্য মাসিক এক কোটি টাকা (পাবে)….হানি প্লাস মানি।’

    নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহীদের নিশানা করলেন মহুয়া মৈত্র। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহীদের নিশানা করলেন মহুয়া মৈত্র। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের ইতিবৃত্ত

    যদিও মহুয়ার সেই কটাক্ষের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা আপাতত কোনও মন্তব্য করেননি। যাঁরা ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআইয়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। সেই বিষয়ে ঘোষণা করার আগে দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবদের সঙ্গে দেখা করলেও তাঁরা খাতায়কলমে পদ্মশিবিরে যোগ দেননি। বরং কার্যত অস্তিত্বহীন দল এনসিপিআইয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে সমর্থন করবেন বলে দাবি করেছেন।

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    সাংসদদের ৫০ কোটি টাকার প্রস্তাব, দাবি সঞ্জয়ের

    তারইমধ্যে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উদ্ধবরা দাবি করেছেন যে তাঁদের শিবিরের সাংসদদের দল পরিবর্তনের জন্য কোটি-কোটি খরচ করা হচ্ছে। বুধবার অরবিন্দ সাওয়ান্ত, অনিল দেশাই, রাজাভাউ ওয়াজেদের মতো নেতাদের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকের সময় উদ্ধব শিবিরের নেতা সঞ্জয় বলেন, ‘একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির থেকে ফোন পেয়েছিলাম। উনি আমায় বলেছেন যে সাংসদদের ৫০ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে অগ্রিম বাবদ। মহারাষ্ট্রে সাংসদ কেনাবেচা হচ্ছে।’

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    উদ্ধবের বৈঠকে অনুপস্থিত ৬ সাংসদ

    আর সেই উদ্ধব শিবিরের সংসদীয় দল ভেঙে যাওয়ার জল্পনা শুরু হয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে। দিনদুয়েক আগে মুম্বইয়ে নিজের বাসভবনে যে বৈঠক ডেকেছিলেন উদ্ধব, তাতে শিবসেনার (উদ্ধর শিবির) নয় সাংসদের মধ্যে মাত্র চারজন যোগ দিয়েছিলেন। একনাথ শিন্ডের শিবসেনা শিবিরের সেনার নেতাদের দাবি, ওই ছয় সাংসদ একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী তৈরি করতে পারেন। আর শিন্ডের শিবসেনা শিবিরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিতে পারেন বলে দাবি করা হয়েছে।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/Bengal/Mahua On TMC Rebel MPs: TMC বিদ্রোহী সাংসদরা ৪০ কোটি টাকা পাচ্ছেন? দাবি ‘হিসাব’ মহুয়ার, বললেন ‘হানি….’
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