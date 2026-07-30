Sealdah-Ranaghat AC Local Change: শিয়ালদহ-রানাঘাট এসি লোকালে বড় বদল, বাদ পড়ল ২ স্টপেজ, যুক্ত হচ্ছে ৩ নয়া স্টেশন

Sealdah-Ranaghat AC Local Change: শিয়ালদহ-রানাঘাট এসি লোকালে বড় বদল, বাদ পড়ল ২ স্টপেজ, যুক্ত হচ্ছে ৩ নয়া স্টেশন
আগামী ১ অগস্ট থেকে ট্রেনটি আর জগদ্দল ও কাঁকিনাড়া স্টেশনে থামবে না। পরিবর্তে পরীক্ষামূলকভাবে আগামী ৩১ অগস্ট পর্যন্ত শিমুরালি, হালিশহর এবং ইছাপুর স্টেশনে ট্রেনটির স্টপেজ বজায় থাকবে। যাত্রীদের চাহিদা ও সাড়া বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে শিয়ালদহ ডিভিশন।
Sealdah-Ranaghat AC Local Change: শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখার যাত্রীদের জন্য ফের বড় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। এই রুটে চলাচলকারী এসি লোকাল ট্রেনের স্টপেজ তালিকায় আনা হচ্ছে নতুন সংশোধন। আগামী ১ অগস্ট থেকে ট্রেনটি আর জগদ্দল ও কাঁকিনাড়া স্টেশনে থামবে না। পরিবর্তে পরীক্ষামূলকভাবে আগামী ৩১ অগস্ট পর্যন্ত শিমুরালি, হালিশহর এবং ইছাপুর স্টেশনে ট্রেনটির স্টপেজ বজায় থাকবে। যাত্রীদের চাহিদা ও সাড়া বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে শিয়ালদহ ডিভিশন।
বর্তমানে শিয়ালদহের বিভিন্ন শাখায় এসি লোকাল ট্রেন যাতায়াত করছে এবং এই পরিষেবা যাত্রীদের মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে অফিসযাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের কাছে এসি লোকাল এখন আরামদায়ক এবং সময় সাশ্রয়ী বিকল্প হিসেবে পরিচিত। সেই কারণেই কোথায় ট্রেন থামবে এবং কোথায় থামবে না, তা নির্ধারণে যাত্রীসংখ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ।
শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন, গত ১৫ জুন থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শিয়ালদহ-রানাঘাট এসি লোকালের পাঁচটি নতুন স্টপেজ চালু করা হয়েছিল। সেই স্টেশনগুলি ছিল শিমুরালি, হালিশহর, কাঁচরাপাড়া, জগদ্দল এবং ইছাপুর। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত ছিল, ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই পাঁচটি স্টেশনে ট্রেনটি থামবে। এরপর প্রতিটি স্টেশনে যাত্রী ওঠানামার পরিসংখ্যান, যাত্রীদের সাড়া এবং পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
রেলের সমীক্ষায় দেখা যায়, জগদ্দল এবং কাঁকিনাড়া স্টেশনে এসি লোকালের যাত্রী সংখ্যা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম। ফলে ওই দুটি স্টেশনে ট্রেন থামানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই কারণেই আগামী ১ অগস্ট থেকে এই দুই স্টেশনের স্টপেজ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শিমুরালি, হালিশহর এবং ইছাপুর স্টেশনে যাত্রীদের ভালো সাড়া মিলেছে। তাই ওই তিনটি স্টেশনে আগামী ৩১ অগস্ট পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেনটি থামবে।
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সময়ের মধ্যেও যাত্রীসংখ্যা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। যদি যাত্রীদের সাড়া সন্তোষজনক থাকে, তবে ভবিষ্যতে এই স্টপেজগুলি স্থায়ী করার বিষয়েও বিবেচনা করা হতে পারে। আবার প্রয়োজনে নতুন করে স্টপেজ তালিকায় পরিবর্তনও আনা হতে পারে।
রেলের এই সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন কিছু যাত্রী অসুবিধার মুখে পড়তে পারেন, অন্যদিকে নতুন তিনটি স্টেশনের যাত্রীরা সরাসরি এসি লোকাল পরিষেবার সুবিধা আরও বেশি দিন উপভোগ করতে পারবেন। পূর্ব রেলের দাবি, যাত্রীদের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতেই স্টপেজ নির্ধারণ করা হচ্ছে, যাতে পরিষেবা আরও কার্যকর এবং সময়ানুবর্তী হয়।
আগামী ১ অগস্ট থেকে কার্যকর হতে চলা এই পরিবর্তনের ফলে শিয়ালদহ-রানাঘাট এসি লোকালে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নতুন স্টপেজ তালিকা দেখে যাত্রার পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More