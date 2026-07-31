শিয়ালদহ স্টেশনে আধুনিকীকরণের আরও এক ধাপ, যাত্রীদের সুবিধায় বড় পদক্ষেপ রেলের
যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং স্টেশনের বিভিন্ন অংশে চাপ কমাতে প্ল্যাটফর্মভিত্তিক নির্দিষ্ট গেট ব্যবহারের নির্দেশিকাও জারি করেছে পূর্ব রেল। সেই অনুযায়ী, ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের যাত্রীদের জন্য প্রফুল্ল দ্বার অথবা নর্থ গেট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
শিয়ালদহ স্টেশনে দূরপাল্লার যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ, দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে বড় পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেল। স্টেশনে চালু করা হল নতুন সেন্ট্রাল গেট। এতদিন পর্যন্ত যাত্রীদের মূলত প্রফুল্ল দ্বার, নর্থ গেট, মেইন গেট এবং সাউথ গেটের উপর নির্ভর করেই স্টেশনে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে হতো। কিন্তু একই প্রবেশপথ ব্যবহার করতেন লোকাল এবং দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীরা। ফলে ব্যস্ত সময়ে স্টেশনে প্রবল ভিড়ের সৃষ্টি হতো এবং যাত্রীদের ভোগান্তিও বাড়ত। সেই সমস্যা দূর করতেই নতুন সেন্ট্রাল গেট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল।
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন সেন্ট্রাল গেট বিশেষভাবে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে দূরপাল্লার যাত্রীরা আর লোকাল ট্রেনের বিপুল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতে বাধ্য হবেন না। নির্দিষ্ট প্রবেশপথ ব্যবহার করে তাঁরা সরাসরি নিজেদের প্ল্যাটফর্মে যেতে পারবেন। এতে সময় যেমন বাঁচবে, তেমনই যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং চলাচলের সুবিধাও অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।
নতুন গেটের আর একটি বড় সুবিধা হল, এর ঠিক বাইরেই রয়েছে প্রিপেইড ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। ফলে ট্রেন থেকে নেমেই যাত্রীরা সহজে ট্যাক্সি পেয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। বিশেষ করে যাঁদের সঙ্গে বেশি মালপত্র থাকে, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা যথেষ্ট সুবিধাজনক হবে। একইভাবে প্রবীণ নাগরিক, মহিলা, শিশু, পর্যটক এবং শারীরিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত যাত্রীদের যাতায়াতও অনেক সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং স্টেশনের বিভিন্ন অংশে চাপ কমাতে প্ল্যাটফর্মভিত্তিক নির্দিষ্ট গেট ব্যবহারের নির্দেশিকাও জারি করেছে পূর্ব রেল। সেই অনুযায়ী, ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের যাত্রীদের জন্য প্রফুল্ল দ্বার অথবা নর্থ গেট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৬ থেকে ১০ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাতায়াতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে মেইন গেট। ১১ থেকে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম, যেখানে মূলত মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করে, সেখানকার যাত্রীদের জন্য চালু হয়েছে নতুন সেন্ট্রাল গেট। অন্যদিকে, ১৫ থেকে ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ দক্ষিণ শাখার ট্রেনের যাত্রীদের জন্য সাউথ গেট ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন, যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি এবং স্টেশনের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন সেন্ট্রাল গেটের কাছে অ্যাপ-ভিত্তিক ক্যাব পরিষেবার জন্য পৃথক পিক-আপ ও ড্রপ-অফ জোন তৈরি করা হবে। পাশাপাশি আধুনিক শৌচাগার নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে। পূর্ব রেলের আশা, এই নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রী চলাচল আরও সুশৃঙ্খল হবে এবং প্রতিদিন লক্ষাধিক যাত্রীর যাতায়াত অনেকটাই স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More