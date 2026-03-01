2nd Vande Bharat Sleeper Train Route: দ্বিতীয় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনও পেতে পারে বাংলা! কোন রুটে চালানোর সম্ভাবনা?

2nd Vande Bharat Sleeper Train Route: দ্বিতীয় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনও পেতে পারে বাংলা! কোন রুটে চালানোর সম্ভাবনা?
বাংলাও পেতে পারে দ্বিতীয় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। ইতিমধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে হাওড়া থেকে কামাখ্যার মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু করা হয়েছে।
ভারতের রেল পরিষেবায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের হাত ধরে। এবার সেই সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হতে চলেছে আরও একটি পালক। প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের পর এবার দেশবাসী পেতে চলেছে দ্বিতীয় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। রেল মন্ত্রক সূত্রে খবর, চলতি মাসেই এই অত্যাধুনিক ট্রেনটি ভারতের ট্র্যাকে দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত। গতি এবং আরামের এক অনন্য সংমিশ্রণ নিয়ে আসা এই ট্রেনটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনার পারদ এখন তুঙ্গে। বিশেষত হাওড়া-কামাখ্যা রুটে সুপারহিট হয়েছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। আর কোন রুটে দ্বিতীয় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালানো হবে, তা নিয়েও জল্পনা চলছে। সূত্র উদ্ধৃত করে ‘লাইভ হিন্দুস্তান’-র প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, দিল্লি-হাওড়া, দিল্লি-মুম্বই, চেন্নাই-বেঙ্গালুরু-মুম্বইয়ের মধ্যে যে কোনও একটি রুটে ভারতের দ্বিতীয় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালানো হতে পারে। তবে বিষয়টি নিয়ে আপাতত সরকারিভাবে রেলের তরফে কিছু জানানো হয়নি।
বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা
বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের অন্দরসজ্জা এবং প্রযুক্তি যে কোনও আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনকে টেক্কা দিতে সক্ষম। সেই ট্রেনে কী কী আছে?
১) উন্নত আরামদায়ক আসন: দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি দূর করতে এতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ গদিযুক্ত বার্থ।
২). সেন্সর ভিত্তিক আধুনিক টয়লেট: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে এতে বায়ো-ভ্যাকুয়াম টয়লেট এবং সেন্সর ভিত্তিক কল লাগানো হয়েছে।
৩) অটোমেটিক দরজা ও সিসিটিভি: নিরাপত্তার খাতিরে পুরো ট্রেনটি সিসিটিভি নজরদারি আছে। কামরাগুলোতে আছে অটোমেটিক স্লাইড ডোর।
৪) শব্দহীন ও ঝাঁকুনিহীন যাত্রা: উন্নত প্রযুক্তির বগি হওয়ার কারণে ট্রেনের ভিতরে বাইরের আওয়াজ বা ঝাঁকুনি প্রায় অনুভূতই হবে না।
৫) অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা: যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ট্রেনটিতে অত্যাধুনিক ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেম যুক্ত করা হয়েছে।
গন্তব্যে পৌঁছানোর সময় কমবে
এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার। স্লিপার কোচ হওয়ায় যাত্রীরা রাতে ট্রেন ধরে সকালে ফ্রেশ হয়ে নিজেদের গন্তব্যে নামতে পারবেন। বর্তমানের এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোর তুলনায় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন অন্তত দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় সাশ্রয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ভাড়া কেমন হতে পারে?
যদিও রেলের পক্ষ থেকে এখনও নির্দিষ্ট ভাড়ার তালিকা প্রকাশ করা হয়নি, তবে মনে করা হচ্ছে প্রিমিয়াম পরিষেবা হওয়ার কারণে এর ভাড়া রাজধানী বা তেজস এক্সপ্রেসের তুলনায় কিছুটা বেশি হতে পারে। এতে এসি থ্রি টায়ার, এসি টু টায়ার এবং ফার্স্ট এসি বগি থাকবে।এখন হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের ভাড়া ওই রুটের অন্যান্য ট্রেনের থেকে বেশি।