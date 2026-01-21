Edit Profile
    WB Winter Weather Forecast till 27th Jan: সরস্বতী পুজোয় ঘামতে হবে! জাঁকিয়ে শীতের আশা শেষ বাংলায়? কোন কোন জেলায় কুয়াশা?

    আপাতত পশ্চিমবঙ্গের শীতের আমেজ অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম লাগোয়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরেই পশ্চিমবঙ্গের কপাল পুড়েছে। উত্তুরে হাওয়ার গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

    Published on: Jan 21, 2026 2:59 PM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমবঙ্গে জাঁকিয়ে শীত পড়ার আশা কি শেষ হয়ে গেল? একেবারে হলফ করে কেউ না বললেও সেরকমই আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম লাগোয়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরেই পশ্চিমবঙ্গের কপাল পুড়েছে। উত্তুরে হাওয়ার গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর সেটার ফল যা হওয়ার, সেটাই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ফিকে হয়েছে শীতের আমেজ। ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে পারদ। দিনের বেলা তো বেশ গরম-গরমই লাগছে। গভীর রাত বা ভোরের দিকে কিছুটা ঠান্ডা মালুম হচ্ছে। আর সেই পরিস্থিতি থেকে কবে ফের নতুন করে পারদ পতন হবে বা কিছুটা জাঁকিয়ে শীত পড়বে, তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

    আপাতত পশ্চিমবঙ্গের শীতের আমেজ অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    কেমন থাকবে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া?

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া।

    সরস্বতী পুজোয় ঘামতে হতে পারে

    শুধু তাই নয়, আগামী এক সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। এমনকী যাঁদের একটু বেশি গরম লাগে, সরস্বতী পুজোয় (২৩ জানুয়ারি এবং ২৪ জানুয়ারি) তাঁদের ঘামতেও হতে পারে। বরং আবহবিদরা জানিয়েছেন যে অভাবনীয় কিছু না হলে আগামী এক সপ্তাহে অল্পবিস্তর হলেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা চড়তে পারে। আর সেই আবহে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়নি।

    কোন কোন জেলায় কুয়াশা পড়বে?

    বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এবং সোমবার উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। ভোরের দিকেই কুয়াশা থাকবে। বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। কোনও জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়নি।

