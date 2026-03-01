মধ্যপ্রাচ্যের বাতাসে বারুদের গন্ধ! কলকাতায় বাতিল একগুচ্ছ বিমান, বিপাকে যাত্রীরা

মধ্যপ্রাচ্যের বাতাসে বারুদের গন্ধ! কলকাতায় বাতিল একগুচ্ছ বিমান, বিপাকে যাত্রীরা
ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের জেরে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। এই সংঘাতে নিহত হয়েছেন ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতার পরিজনরাও। আর পশ্চিম এশিয়া তপ্ত হতেই রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আকাশসীমা। এমনকী এহেন হামলার পরেই মধ্যপ্রাচ্যে পরিষেবা স্থগিত করে দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগো। প্রভাব পড়েছে বাংলাতেও।
পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের জেরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বা কলকাতা বিমানবন্দর থেকে কাতার এবং সৌদি আরবগামী একাধিক বিমান বাতিল করা হয়েছে। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা থেকে দুবাইগামী ফ্লাই এমিরেটস, কলকাতা থেকে দোহাগামী কাতার এয়ারলাইন্সের বিমান, কলকাতা থেকে আরবিয়ার বিমান, এবং কলকাতা থেকে আবু ধাবীগামী ইথিয়াদ এয়ার ওয়েসের বিমান বাতিল করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে যাত্রীদের আগাম কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। যার ফলে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে চূড়ান্ত ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয় বলেও অভিযোগ। যা নিয়ে কিছুটা উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়ে বলে খবর। যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, সকাল থেকেই সংঘাতে খবর তাঁরা শুনেছেন। কিন্তু বিমান যে বাতিল করে দেওয়া হবে সেই নিয়ে আগাম কোনও মেসেজ বা বার্তা তাঁদের কাছে পৌঁছয়নি। সংশ্লিষ্ট বিমান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির তরফে কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি। বিমানবন্দরে পৌঁছে অনির্দিষ্টকালের জন্য হওয়া পরিষেবা বাতিলের কথা জানতে পারেন তাঁরা।
এদিকে, ইরানের মাটিতে ইজরায়েল এবং মার্কিন হামলার পরেই ইন্ডিগো জানিয়েছে, ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায় আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, স্পাইসজেটের তরফেও একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা, ‘দুবাইতে আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে, আমাদের কিছু পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে।’ পাশাপাশি, এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, 'বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মধ্যপ্রাচ্যে সাময়িকভাবে আমাদের পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে।' নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে-এমনটাই জানাচ্ছে বিমান সংস্থাগুলি। এই অবস্থায় দেশের একাধিক বিমানবন্দরে ভিড় বাড়ছে যাত্রীদের। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একাধিক বিমানবন্দরে বহু ভারতীয় যাত্রী আটকে পড়েছেন বলে খবর। যদিও গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আবুধাবির ভারতীয় দূতাবাস। আরব আমিরশাহির কর্তৃপক্ষ ও বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে বলেও দূতাবাসের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।