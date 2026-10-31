Local Trains Cancelled: কল্যাণী, কাঁচড়াপাড়ায় চলবে কাজ! শনি, রবিতে শিয়ালদা ডিভিশনে বহু ট্রেন বাতিল

Local Trains Cancelled: কল্যাণী, কাঁচড়াপাড়ায় চলবে কাজ! শনি, রবিতে শিয়ালদা ডিভিশনে বহু ট্রেন বাতিল
শনিবার ও রবিবার কোন কোন ট্রেন বাতিল, দেখে নিন।
শনিবার ও রবিবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য শিয়ালদা ডিভিশনে একাধিক ট্রেন বাতিল রয়েছে। জানা গিয়েছে, ডাউন লাইন ও ওভারহেড তারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নেওয়া হবে ব্লক। আর শনিবার ৩১ অক্টোবর রাত থেকে ১ নভেম্বর রবিবার ভোর পর্যন্ত কাজ চলবে বলে এই শাখায় কিছু ট্রেন বাতিল হয়েছে।
রেলের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩১ অক্টোবর শনিবার রাত ১০টা ৩০ মিনিট থেকে কাজ শুরু হবে। চলবে পরের দিন ১ নভেম্বর রবিবার সকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। মোট ৭ ঘণ্টার ব্লক নেওয়া হয়েছে। কল্যাণী ও কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে কাজ চলবে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার ও রবিবার দুই দিন মিলিয়ে রেলের তরফে মোট ২৭ টি ট্রেন বাতিল রয়েছে। কিছু ট্রেনের যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ১ নভেম্বর ৫৩১৭১ আপ শিয়ালদহ-লালাগোলা ট্রেনটি লালগোলার পরিবর্তে কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।
শনিবার, ৩১ অক্টোবর বাতিল থাকছে, ৩১৬২৯, ৩১৬৩১, ৬৩১১১ আপ ও ৩১৬৩২,৩১৬৩৪ ডাউন শিয়ালদহ-রানাঘাট লোকাল। ওই দিন, ৩১৫৩৯, ৩১৫৪১ আপ ও ৩১৫৩৮, ৩১৫৪২ ডাউন শিয়ালদহ-শান্তিপুর লোকাল বাতিল থাকবে। চলবে না ৩১৮৪১ আপ ও ৩১৮৪৪ ডাউন কৃষ্ণনগর লোকাল। ৩১৯২৯ ও ৩১৯২৮ আপ ও ডাউন শিয়ালদহ গেদে লোকালও বাতিল থাকছে। ৩১১৯২ কল্যাণী সীমান্ত লোকালও বাতিল। শনিবার বাতিল থাকছে, ৩৩৪৩১ আপ ও ৩৩৪৩২ শিয়ালদহ -লালগোলা লোকাল, শিয়ালদা-দত্তপুকুর লোকালও বাতিল হবে। ৩১ অক্টোবর, শনিবার ৬৩১১০৬ ডাউন লালগোলা-শিয়ালদহ ট্রেনটি শিয়ালদহের পরিবর্তে রানাঘাট স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।
রবিবার, ১ নভেম্বর মাসের শুরুর দিনে বাতিল থাকবে, ৩১১৯১ নৈহাটি-শিয়ালদহ সীমান্ত লোকাল। ৩১৬১১ আপ ও ৩১৬১২ শিয়ালদহ-রানাঘাট লোকাল বাতিল থাকবে। বন্ধ থাকবে ৩১৫১১ আপ ও ৩১৫১২ ডাউন শিয়ালদহ-শান্তিপুর লোকাল। এছাড়াও রবিবার চলবে না ৩১৮১১ আপ ও ৩১৮১২ ডাউন শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর লোকাল। ৩১৯১১ আপ ও ৩১৯১২ ডাউন শিয়ালদহ গেদে লোকাল বাতিল হয়েছে রবিবার। এছাড়াও রেলের এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জেরে কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ১ নভেম্বর ৩১৩১১ আপ শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত ট্রেন ২টি কল্যাণী সীমান্তের পরিবর্তে নৈহাটি স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে। ১ নভেম্বর, ৩১৩১২ ডাউন এবং ৩১৩১৪ ডাউন কল্যাণী সীমান্ত লোকাল নৈহাটি স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More