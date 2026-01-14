Trains change for Vande Bharat Sleeper: বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন, তাই ৩০ ট্রেনের বড় পরিবর্তন করল রেল! জানতেই হবে
আগামী শনিবার হওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করা হবে। উদ্বোধন করবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই পরিস্থিতিতে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) এবং শনিবার (১৭ জানুয়ারি) মালদা টাউন স্টেশনে একাধিক ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করা হল। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হল, হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধনী যাত্রার জন্য শুক্রবার এবং শনিবার ৩০টি ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করা হয়েছে। ওই দু'দিন কোন ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে, তা দেখে নিন।
শুক্রবার কোন ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে?
১) ১৩১৫৩ শিয়ালদা - মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস: ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
২) ১৩১৫৪ মালদা টাউন - শিয়ালদা গৌড় এক্সপ্রেস: ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৩) ৫৫৪২২ বালুরঘাট - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার: ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৪) ১৩৪১৬ পাটনা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস: ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৫) ১৩৪১৭ দিঘা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস: ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৬) ১৩৪১৫ মালদা টাউন - পাটনা এক্সপ্রেস: ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৭) ১৩৪১০ কিউল - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস: ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৮) ২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দেভারত এক্সপ্রেস: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৯) ১৩০৩৪ কাটিহার - হাওড়া এক্সপ্রেস: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১০) ১২৫০৮ শিলচর - তিরুবনন্তপুরম অরোনাই এক্সপ্রেস: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১১) ১৫৭৩৪ ভাতিন্ডা - বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১২) ১৫৯৬২ ডিব্রুগড় - হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১৩) ১৩০৬৪ বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেস: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১৪) ১৩৪৬৫ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস: ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১৫) ১৩০১১ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস: ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
শনিবার কোন ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে?
১) ১৫৭২২ নিউ জলপাইগুড়ি - দিঘা পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস: ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
২) ১৩১৫৩ শিয়ালদা - মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস: ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৩) ২০৫০৭ সাইরাং - আনন্দ বিহার টার্মিনাল রাজধানী এক্সপ্রেস: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৪) ১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৫) ১৫৬৫৮ কামাখ্যা - ওল্ড দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৬) ১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস: ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৭) ১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস: ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৮) ১৩৪৬৬ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস: ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
৯) ৬৩৪০১ সাহেবগঞ্জ - মালদা টাউন মেমু প্যাসেঞ্জার: ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১০) ১২৩৪৩ শিয়ালদা - হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল: ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১১) ১৩১৫৯ কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস: ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১২) ১৩৪০৯ মালদা টাউন - কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস: ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১৩) ৫৫৪২১ মালদা টাউন - বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার: ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১৪) ১৩১৭৪ সাব্রুম - শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস: ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।
১৫) ১৩৪২৫ মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস: ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।