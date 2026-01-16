Siliguri Mahakal Mandir: বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তি, ১২ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপ- শিলিগুড়ির মন্দিরে কী কী থাকছে?
শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। যেখানে বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তি থাকবে। ভারতের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপ থাকবে বলেও জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তি থাকবে, দেখা যাবে ভারতের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপ- আগামিদিনে শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির পুরো বিশ্বের দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠবে বলে আশাপ্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেন, ‘আগামিদিনে আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠবে শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির।’ সেইসঙ্গে তিনি জানান, শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির তৈরি করতে মোটামুটি দুই থেকে আড়াই বছর লাগবে।
শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দিরের বিশেষ-বিশেষ বিষয়
১) মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মন্দিরের সীমানা বরাবর ১২টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির থাকবে। ভারতের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপ থাকবে এখানে। সারা ভারতবর্ষ এখানে খুঁজে পাবেন। মন্দিরের দুটি প্রদক্ষিণ পথ থাকবে। যেখানে ১০,০০০ হাজার ভক্তের সমাগম হতে পারে।
২) মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কমপ্লেক্সের মূল মন্দির ছাড়াও দর্শনের জন্য বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তিও তৈরি করা হচ্ছে। ব্রোঞ্জের মূর্তির উচ্চতা হবে ১০৮ ফুট। সেই মূর্তিটি যে ভিত্তির উপরে থাকবে, সেটার উচ্চতাও ১০৮ ফুট হবে।