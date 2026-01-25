Siuri Padma Shri awardee Tripti: মায়ের কাছে শেখা শিল্পেই পদ্মশ্রী তৃপ্তির, ৩ বছরে ২ বার পদ্ম পুরস্কার এল সিউড়িতে

Siuri Padma Shri awardee Tripti: মায়ের কাছে শেখা শিল্পেই পদ্মশ্রী তৃপ্তির, ৩ বছরে ২ বার পদ্ম পুরস্কার এল সিউড়িতে
মায়ের কাছে শেখা শিল্পেই পদ্মশ্রী পেলেন তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়। ফলে তিন বছরে দু'বার পদ্ম পুরস্কার এল সিউড়িতে। পদ্মশ্রী পেয়ে প্রথিতযশা হস্তশিল্পী বলেছেন, সারাজীবনের কাজের স্বীকৃতি পেলেন। সেজন্য অত্যন্ত গর্ববোধ করছেন বলেও জানিয়েছেন প্রথিতযশা হস্তশিল্পী।
পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন সিউড়ির প্রথিতযশা হস্তশিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়। সূচি শিল্প ‘নকশি কাঁথার’ জন্য সেই বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। আর তারপর স্বভাবতই আপ্লুত হয়ে গিয়েছেন। পদ্মশ্রী পেয়ে প্রথিতযশা হস্তশিল্পী বলেছেন, সারাজীবনের কাজের স্বীকৃতি পেলেন। সেজন্য অত্যন্ত গর্ববোধ করছেন বলেও জানিয়েছেন প্রথিতযশা হস্তশিল্পী। যিনি কাঁথাস্টিচ পদ্ধতিতে অসামান্য সব শিল্পকর্মের সৃষ্টি করে অতীতে বঙ্গশ্রী পুরস্কার, কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের ‘শিল্পগুরু’ পুরস্কারও পেয়েছেন।
শিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী ও শিল্পের জয়গান
১) ছোটবেলায় মায়ের থেকে সেই শিল্প শিখেছিলেন তৃপ্তিদেবী। যেটা নেশা ছিল, সেটাকেই পেশায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিজে সেই শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলেন। শেখানে গ্রামের মহিলাদেরও।
২) একদিকে যেমন ব্যবসা চালাতেন, তেমনভাবেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। জেলা ও রাজ্যস্তরে জিতেছেন পুরস্কার। টানা ন'বার জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০০৯-১০ সালে সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২০১৭ সালে বঙ্গশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।
আর সেই শিল্পী পদ্মশ্রী পাওয়ার পরে উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে বীরভূমের সিউড়ি। কারণ তিন বছরে দু'বার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন সিউড়ির সন্তান। ২০২৪ সালে পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন বিখ্যাত লোকশিল্পী রতন কাহার। এবার সেই সম্মান পেলেন তৃপ্তি।
সেই বিষয়টি নিয়ে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আনন্দের দিন সিউড়ির। শ্রী রতন কাহারের পর শ্রীমতি তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়। চার বছরে দু'বার পদ্মশ্রী পুরস্কার এল সিউড়িতে। এবার ২০,০০০-র বেশি গরীব মহিলাকে কাঁথা স্টিচের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করার জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হলেন তৃপ্তিদেবী। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ বারবার সিউড়ির গুণীজনদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য।’
