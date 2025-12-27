WB Winter Temperature Forecast: কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই পাহাড়ে বরফ পড়বে টানা ৩ দিন! শীতকাতুরেদের ‘সুখ’ কবে শুরু?
আজ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও কমে গিয়েছে। তারইমধ্যে পাহাড়ে তুষারপাতের পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে। আবার শীতকাতুরেদের জন্যও সুখবর দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এখন কেমন থাকবে বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া? তা দেখে নিন।
শনিবার শীতের কামড় আরও বাড়ল পশ্চিমবঙ্গের একাংশে। এখনও পর্যন্ত মরশুমের শীতলতম দিনের সাক্ষী থাকল একাধিক জেলা। তবে আগামী কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না। নয়া বছরের শুরুতেই অবশ্য পারদ কিছুটা চড়বে। অর্থাৎ নয়া বছরের শুরুতে শীতকাতুরেদের মুখে কিছুটা হাসি ফুটবে। আবার যাঁরা বরফ ভালোবাসেন, তাঁদেরও সুখবর দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের শেষদিন এবং ২০২৬ সালের প্রথমদিন দার্জিলিঙের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি বা তুষারপাত হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৩১ ডিসেম্বর, আগামী ১ জানুয়ারি এবং আগামী ২ জানুয়ারি বরফ পড়তে পারে দার্জিলিঙে। তাছাড়া সার্বিকভাবে শুষ্ক থাকবে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া।
কোন কোন জেলার শীতকাতুরেদের জন্য সুখবর আসছে?
১) আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না।
২) আবার আগামী চারদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) রাতের তাপমাত্রার (সর্বনিম্ন তাপমাত্রা) তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না। তবে পরবর্তী তিনদিনে ধীরে-ধীরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের পারদ চড়বে ১ জানুয়ারি থেকে।
কোন কোন জেলায় কুয়াশার দাপট থাকবে?
১) রবিবার (২৮ ডিসেম্বর), সোমবার (২৯ ডিসেম্বর), মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর), বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) এবং বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ভোর এবং সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের সব জেলার একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। কিছুটা নেমে যাবে দৃশ্যমানতা।
২) রবিবার এবং সোমবার দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলার একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। ভোর বা সকালের দিকেই কুয়াশা থাকবে।
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত?
১) দার্জিলিং: ৪.৫ ডিগ্রি।
২) কালিম্পং: ৯.৫ ডিগ্রি।
৩) জলপাইগুড়ি: ১২ ডিগ্রি।
৪) আলিপুরদুয়ার: ৮ ডিগ্রি।
৫) কোচবিহার: ১০.৭ ডিগ্রি।
৬) বাগডোগরা: ১১.৬ ডিগ্রি।
৭) পুণ্ডিবাড়ি: ১২.৩ ডিগ্রি।
৮) রায়গঞ্জ: ১০ ডিগ্রি।
৯) মাঝিয়ান: ১২.৩ ডিগ্রি।
১০) বালুরঘাট: ১২.২ ডিগ্রি।
১১) মালদা: ১৩ ডিগ্রি।
১২) বহরমপুর: ১১.৪ ডিগ্রি।
১৩) সিউড়ি: ১১ ডিগ্রি।
১৪) শ্রীনিকেতন: ৯.৭ ডিগ্রি।
১৫) কৃষ্ণনগর: ১১.২ ডিগ্রি।
১৬) পানাগড়: ১১.৩ ডিগ্রি।
১৭) বর্ধমান: ১০ ডিগ্রি।
১৮) ক্যানিং: ১১ ডিগ্রি।
১৯) আসানসোল: ১০.৬ ডিগ্রি।
২০) পুরুলিয়া: ১০.২ ডিগ্রি।
২১) মেদিনীপুর: ১১.২ ডিগ্রি।
২২) খড়্গপুর: ১০.৮ ডিগ্রি।
২৩) দিঘা: ১১.৬ ডিগ্রি।
২৪) হলদিয়া: ১৩.১ ডিগ্রি।
২৫) উলুবেড়িয়া: ১১ ডিগ্রি।
২৬) ডায়মন্ড হারবার: ১২.৬ ডিগ্রি।
২৭) কাকদ্বীপ: ১৩ ডিগ্রি।
২৮) দমদম: ১৩.২ ডিগ্রি।
২৯) কলকাতা: ১২.৮ ডিগ্রি।