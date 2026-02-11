Edit Profile
    South African Tourism: ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরাসরি বিমান! ২০২৬-তেই চালুর চেষ্টা, বিশেষ নজর কলকাতায়

    চলতি বছরের মধ্যেই ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সরাসরি উড়ান চালু করার চেষ্টা চলছে। জোরকদমে আলোচনা চালানো হচ্ছে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে। সেই রেশ ধরে কলকাতার পর্যটকদের টানার উপরে জোর দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যটন দফতর।

    Published on: Feb 11, 2026 6:19 PM IST
    By Ayan Das
    চলতি বছরের মধ্যেই ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সরাসরি উড়ান চালু করার চেষ্টা চলছে। জোরকদমে আলোচনা চালানো হচ্ছে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে। এমনই জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যটনের মার্কেটিং এবং কমিউনিকেশন ম্যানেজার মিতালী করমরকার। আজ কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যটন দফতরের আয়োজিত বার্ষিক প্রদর্শনীর মঞ্চ থেকে তিনি জানান, ভারতের মধ্যে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশে সবথেকে বেশি মানুষ যান মুম্বই থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যত সংখ্যক ভারতীয় ঘুরতে যান, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৬১ শতাংশই মুম্বইয়ের। প্রথম দশে কলকাতা থাকলেও শতাংশের নিরিখে সেটা খুবই কম - মেরেকেটে পাঁচ শতাংশের মতো। সেই পরিস্থিতিতে কলকাতার পর্যটকদের টানার উপরে জোর দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যটন দফতর। বিশেষ প্রদর্শনীতে (পোশাকি নাম রোড শো) অংশগ্রহণ করেছিল ২২০-রও বেশি বাণিজ্যিক সংস্থা।

    কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যটন দফতরের অনুষ্ঠান।
    কলকাতার বাজারকে টার্গেট দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যটন দফতরের

    সেই রেশ ধরে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যটনের মার্কেটিং এবং কমিউনিকেশন ম্যানেজার বলেন, ‘ভারতে দক্ষিণ আফ্রিকার (পর্যটনের) জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হল কলকাতা। এই শহরের ভ্রমণপিপাসুদের মধ্যে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ভ্রমণের প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।’ সেইসঙ্গে তিনি জানান, ভ্রমণের ক্ষেত্রে কলকাতার পর্যটকরা ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে চান। আর শুধু ঘরের কাছে নয়, অনেক দূরের জায়গায় নিয়ে সেই ধারা অব্যাহত রাখতে চান কলকাতার মানুষ।

    ৫০ ওভারের বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করেও পর্যটনের উপরে জোর

    সেইসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যটনের মার্কেটিং এবং কমিউনিকেশন ম্যানেজার জানিয়েছেন, ২০২৭ সালে নামিবিয়ার সঙ্গে যে যৌথভাবে পুরুষদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ আয়োজন করা হবে, সেই মেগা ইভেন্টকে কেন্দ্র করেও পর্যটনের উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। ততদিনে ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সরাসরি উড়ান পরিষেবা চালু হয়ে যাবেও বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি।

