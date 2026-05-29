South Bengal Rain Forecast: বঙ্গোপসাগর থেকে ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প, কালবৈশাখীর সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

South Bengal Rain Forecast: বঙ্গোপসাগর থেকে ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প, কালবৈশাখীর সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে
South Bengal Rain Forecast: দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া নিয়ে ফের সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী কয়েকদিন রাজ্যের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় কালবৈশাখীর দাপট আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। একইসঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এই দুই পরিস্থিতির জেরেই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান-সহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিও হতে পারে বলে পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে।
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আরও বেশ কয়েকটি জেলায় ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কিছু এলাকায় ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে গাছ পড়ে যাওয়া, কাঁচা বাড়ির ক্ষতি এবং বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে বজ্রপাতের ঘটনাও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস।
আবহাওয়া দফতরের তরফে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া খোলা জায়গায় না থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বজ্রপাতের সময় গাছের নীচে বা বিদ্যুতের খুঁটির আশপাশে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। মাঠে কাজ করা কৃষক ও শ্রমিকদেরও বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্যজীবীদের জন্যও সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রে আগামী কয়েকদিন ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে জানানো হয়েছে। তাই এই সময় সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দফতর।
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More