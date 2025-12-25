Edit Profile
    WB Winter Temperature Forecast: কাল শীত বাড়বে বাংলায়! ৭ ডিগ্রিতে কাঁপবে দক্ষিণবঙ্গই, ১ জানুয়ারি আরও ঠান্ডা হবে?

    শুক্রবার আরও ঠান্ডা বাড়বে পশ্চিমবঙ্গে। বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শীতের কামড় আরও বাড়বে। শুক্রবার শীতের আরও ‘খেলা’-র সাক্ষী থাকতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। তারইমধ্যে নয়া বছরের পয়লা দিনে তাপমাত্রা কেমন থাকবে? তা জেনে নিন।

    Published on: Dec 25, 2025 5:33 PM IST
    By Ayan Das
    বৃহস্পতিবার ‘কামড়’ দিয়েছে শীত। শুক্রবার শীতের আরও ‘খেলা’-র সাক্ষী থাকতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে যাবে। কয়েকটি জায়গার তাপমাত্রা তো সাতের ঘরে নেমে যেতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলির তাপমাত্রা আবার আট-নয় ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। আবার কলকাতার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির আরও কাছে চলে আসবে। আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৭ ডিগ্রি। শুক্রবার সেটা ১২ ডিগ্রিতে নেমে যেতে পারে। তবে বছরের শেষে কিছুটা চড়বে পারদ। পয়লা জানুয়ারিও কিছুটা বেশি ‘গরম’ থাকবে। শুক্রবার এবং ১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কত তাপমাত্রা থাকবে, তা দেখে নিন।

    শুক্রবার শীতের আরও ‘খেলা’-র সাক্ষী থাকতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    শুক্রবার শীতের আরও ‘খেলা’-র সাক্ষী থাকতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা কত থাকবে?

    ১) দার্জিলিং: ৪ ডিগ্রি।

    ২) কালিম্পং: ১০ ডিগ্রি।

    ৩) জলপাইগুড়ি: ১১ ডিগ্রি।

    ৪) কোচবিহার: ১০ ডিগ্রি।

    ৫) রতুয়া: ১১ ডিগ্রি।

    ৬) মালদা: ১১ ডিগ্রি।

    ৭) মুর্শিদাবাদ: ৯ ডিগ্রি।

    ৮) বহরমপুর: ৯ ডিগ্রি।

    ৯) শান্তিনিকেতন: ৭ ডিগ্রি।

    ১০) শ্রীনিকেতন: ৭ ডিগ্রি।

    ১১) আসানসোল: ৯ ডিগ্রি।

    ১২) পুরুলিয়া: ৯ ডিগ্রি।

    ১৩) বিষ্ণুপুর: ৮ ডিগ্রি।

    ১৪) বর্ধমান: ৯ ডিগ্রি।

    ১৫) কৃষ্ণনগর: ১০ ডিগ্রি।

    ১৬) মেদিনীপুর: ১১ ডিগ্রি।

    ১৭) হাওড়া: ১১ ডিগ্রি।

    ১৮) দমদম: ১২ ডিগ্রি।

    ১৯) অশোকনগর: ১২ ডিগ্রি।

    ২০) আলিপুর: ১২ ডিগ্রি।

    ২১) সল্টলেক: ১২ ডিগ্রি।

    ২২) ডায়মন্ড হারবার: ১২ ডিগ্রি।

    ২৩) সুন্দরবন: ১২ ডিগ্রি।

    ২৪) দিঘা: ১১ ডিগ্রি।

    ১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা কত থাকবে?

    ১) দার্জিলিং: ৫ ডিগ্রি।

    ২) কালিম্পং: ১১ ডিগ্রি।

    ৩) জলপাইগুড়ি: ১২ ডিগ্রি।

    ৪) কোচবিহার: ১১ ডিগ্রি।

    ৫) রতুয়া: ১২ ডিগ্রি।

    ৬) মালদা: ১২ ডিগ্রি।

    ৭) মুর্শিদাবাদ: ১১ ডিগ্রি।

    ৮) বহরমপুর: ১১ ডিগ্রি।

    ৯) শান্তিনিকেতন: ১০ ডিগ্রি।

    ১০) শ্রীনিকেতন: ১০ ডিগ্রি।

    ১১) আসানসোল: ১১ ডিগ্রি।

    ১২) পুরুলিয়া: ১১ ডিগ্রি।

    ১৩) বিষ্ণুপুর: ১১ ডিগ্রি।

    ১৪) বর্ধমান: ১১ ডিগ্রি।

    ১৫) কৃষ্ণনগর: ১২ ডিগ্রি।

    ১৬) মেদিনীপুর: ১৩ ডিগ্রি।

    ১৭) হাওড়া: ১৩ ডিগ্রি।

    ১৮) দমদম: ১৪ ডিগ্রি।

    ১৯) অশোকনগর: ১৪ ডিগ্রি।

    ২০) আলিপুর: ১৪ ডিগ্রি।

    ২১) সল্টলেক: ১৪ ডিগ্রি।

    ২২) ডায়মন্ড হারবার: ১৪ ডিগ্রি।

    ২৩) সুন্দরবন: ১৪ ডিগ্রি।

    ২৪) দিঘা: ১৪ ডিগ্রি।

    ২৫) শিলিগুড়ি: ১৩ ডিগ্রি।

