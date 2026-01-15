লোকনৃত্য ও আধুনিক ছন্দের ফিউশনে নৃত্য অনুষ্ঠান কলকাতা।

নৃত্যের আবেশে মেতে উঠল বেলঘরিয়া। নিমতা বয়েজ অ্যাথলেটিক গ্রাউন্ডে নৃতল চন্দ্র ডান্স সেন্টারের তরফে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাম দেওয়া হয় ‘৩০-এর জলসা’। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তাবড়-তাবড় শিল্পীরা। শ্রীতমা ভট্টাচার্য তাঁর সূক্ষ্ম ধ্রুপদী কোরিওগ্রাফিতে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। যেখানে ঐতিহ্যবাহী রীতির সঙ্গে আধুনিক ব্যাখ্যার এক সুন্দর সমন্বয় ফুটে ওঠে। আবার দেবলীনা দত্ত তাঁর শক্তিশালী সমসাময়িক নৃত্য পরিবেশনে গল্প বলার অভিব্যক্তি ও গতিশীল মুভমেন্টের অপূর্ব মেলবন্ধনে দর্শকদের অভিভূত করেন। অন্যদিকে গীতশ্রী রায় লোকনৃত্য ও আধুনিক ছন্দের ফিউশনে এক আকর্ষণীয় পরিবেশনা উপহার দেন। তিনি বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতাকে তুলে ধরেন।
সেই অনুষ্ঠান নিয়ে কোরিওগ্রাফার এবং ওই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সৌরভ চন্দ বলেন, ‘৩০-এর জলসা হল সেই সমস্ত নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাঁরা গত ৩০ বছর ধরে আমাদের এই পথচলায় অবদান রেখেছেন। এই রাতের দর্শকদের এই উদ্দীপনা এবং উৎসাহ শিল্পের প্রতি কলকাতার গভীর ভালোবাসা এবং নৃত্যের রূপান্তরকারী শক্তিরই প্রতিফলন।'
