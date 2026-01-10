SSC Class XI-XII Teachers Merit List: SSC একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক প্যানেল প্রকাশ কবে? কাউন্সেলিং শুরু হতে পারে জানুয়ারিতেই

SSC Class XI-XII Teachers Merit List: SSC একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক প্যানেল প্রকাশ কবে? কাউন্সেলিং শুরু হতে পারে জানুয়ারিতেই
স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকা বা প্যানেল প্রকাশের কথা ছিল ৭ জানুয়ারি। তবে সেটা হয়নি। কবে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে পারে কমিশন? আর কাউন্সেলিং শুরু হতে পারে জানুয়ারিতেই।
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২১ জানুয়ারির মধ্যেই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করে দেবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সরকারিভাবে কমিশনের তরফে কিছু জানানো না হলেও এসএসসি সূত্রে খবর, ২১ জানুয়ারির ‘ডেডলাইন’ ধরে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ওই সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় এসএলএসটির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকা বা প্যানেল প্রকাশ করে দেওয়া হবে। কারণ ২২ জানুয়ারি থেকে সরস্বতী পুজোর ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। তারপর শনিবার, রবিবার এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের ছুটি আছে। সেই পরিস্থিতিতে ওই লম্বা ছুটির আগে মেধাতালিকা প্রকাশ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ছুটির পরে জানুয়ারির শেষদিক থেকেই কাউন্সেলিং শুরু হয়ে যেতে পারে বলে কমিশন সূত্রে খবর।
৭ জানুয়ারি তালিকা প্রকাশের কথা ছিল
এমনিতে সুপ্রিম কোর্টে কমিশন জানিয়েছিল যে ৭ জানুয়ারি একাদশ-দ্বাদশের প্যানেল প্রকাশ করা হবে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরে কয়েকজন প্রার্থীদের নতুন করে ইন্টারভিউ এবং ডেমোস্ট্রেশন নিয়েছে কমিশন। ৮ জানুয়ারিও তিনজন প্রার্থীর (যাঁদের প্রাথমিকভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল) ইন্টারভিউ এবং ডেমোস্ট্রেশন নেওয়া হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ২১ জানুয়ারির মধ্যে প্যানেল করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।
১৫৪ জনকে ভেরিফিকেশনে ডাক
উল্লেখ্য, গত ২৭ ডিসেম্বরের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল যে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য ১৫৪ জনকে নতুন করে ভেরিফিকেশনে ডাকা হচ্ছে। আর ওই ১৫৪ জন প্রার্থীকে যে ডাকা হয়, সেটার নেপথ্যে ছিল হাইকোর্টের একটি রায়।
কমিশন সূত্রের খবর, গত ১৬ ডিসেম্বর হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে প্রার্থীরা নিজেদের ক্যাটেগরি বা শ্রেণি আপডেট করতে পারেননি, তাঁদের বাড়তি সময় দিতে হবে। তাঁদের ২৪ ঘণ্টা দেওয়ার কথা বলেছিল হাইকোর্ট। সেইমতো ১৭ ডিসেম্বর রাত থেকে ক্যাটেগরি আপডেটের 'উইন্ডো' খুলেছিল কমিশন। আর সেটার ভিত্তিতেই ১৫৪ জনকে ভেরিফিকেশনে ডাকা হয়। তখন থেকেই আশঙ্কা ছিল যে ৭ জানুয়ারি মেধাতালিকা প্রকাশ করা যাবে না।
