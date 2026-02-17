Edit Profile
crown
    SSC Class XI-XII Teacher Counselling Dates: ২৪ তারিখ থেকে শুরু SSC একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং, কবে কোন বিষয়ের? রইল তালিকা

    এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ করা হল। চূড়ান্ত মেধাতালিকা বা প্যানেল প্রকাশের প্রায় এক মাস পরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) তরফে কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল।

    Published on: Feb 17, 2026 6:43 PM IST
    By Ayan Das
    একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। তবে আপাতত সব বিষয়ের কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ প্রকাশ করা হয়নি। প্রথম দফায় সাতটি বিষয়ের কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে কমিশনের তরফে। এসএসসির সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি (পরের সপ্তাহের মঙ্গলবার) থেকে একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং শুরু হবে। দুটি অর্ধে হবে সেই প্রক্রিয়া। প্রথমার্ধের কাউন্সেলিং শুরু হবে সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট থেকে। দ্বিতীয় দফায় দুপুর দুটো থেকে কাউন্সেলিং শুরু হবে। একইদিনে একই সময় তিনটি বিষয়ের পর্যন্ত কাউন্সেলিং রাখা হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) থেকে প্রার্থীরা কাউন্সেলিংয়ের জন্য ইনটিমেশন লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন। সেইসঙ্গে কাউন্সেলিংয়ের সিকোয়েন্সও পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।

    এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ করা হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    কবে শূন্যপদের তালিকা প্রকাশিত হবে?

    তবে এখনও ক্যাটেগরি-ভিত্তিক স্কুলের শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। এসএসসির তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। দ্বিতীয় দফায় কোন কোন বিষয়ের কাউন্সেলিং হবে, কতদিনের মধ্যে সেই প্রক্রিয়া শেষ হবে, তা অবশ্য এসএসসির তরফে জানানো হয়নি। কমিশনের তরফে শুধুমাত্র জানানো হয়েছে, পরবর্তীতে অন্যান্য বিষয়ের কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ প্রকাশ করা হবে।

    কাউন্সেলিংয়ের সূচি

    ১) অ্যানথ্রোপলজি: ২৪ ফেব্রুয়ারি, সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট, বাংলা মিডিয়াম।

    ২) হোম সায়েন্স: ২৪ ফেব্রুয়ারি, সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট, বাংলা মিডিয়াম।

    ৩) মিউজিক: ২৪ ফেব্রুয়ারি, সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট, বাংলা মিডিয়াম।

    ৪) সাঁওতালি: ২৪ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২ টো, সাঁওতালি মিডিয়াম।

    ৫) সাঁওতালি: ২৪ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২ টো, বাংলা মিডিয়াম।

    ৬) অ্যাগ্রোনমি: ২৫ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২ টো, বাংলা মিডিয়াম।

    ৭) অ্যাকাউন্টেন্সি: ২৫ ফেব্রুয়ারি, সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট, বাংলা মিডিয়াম।

    ৮) অ্যাকাউন্টেন্সি: ২৫ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২ টো, হিন্দি মিডিয়াম।

    ৯) অ্যাকাউন্টেন্সি: ২৫ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২ টো, উর্দু মিডিয়াম।

    ১০) ফিজিক্যাল এডুকেশন: ২৫ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২ টো, বাংলা মিডিয়াম।

    এমনিতে ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে আগে ডাকা হয়েছিল বাংলা, ইংরেজির মতো বিষয়ের। সেই বিষয়গুলির কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো না হলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার ‘চাকা’ যে গড়িয়েছে ফের, তাতেই স্বস্তি প্রকাশ করেছেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। কারণ গত ২১ জানুয়ারি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধাতালিকা বা প্যানেল প্রকাশের পর থেকে এসএসসি কার্যত মৌনব্রতে চলে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত গাড়ির চাকা গড়াল!

    SSC-র কাউন্সেলিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

    ১) ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রথম দফায় কাউন্সেলিং শুরু।

    ২) সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে ইনটিমেশন লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন।

    ৩) কাউন্সেলিং সিকোয়েন্স পরবর্তীতে প্রকাশিত হবে।

    ৪) ২০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে শূন্যপদের বিস্তারিত তালিকা।

