    SSC Class XII-XII Teachers Counselling: SSC একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং বিজ্ঞপ্তি কবে? এই মার্চেই সিলমোহর পড়বে চাকরিতে!

    এসএসসি (স্কুল সার্ভিস কমিশন) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে যাবে মার্চেই। ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আশা করা হয়েছিল। তবে সেটা হচ্ছে না। কবে কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হতে পারে?

    Published on: Feb 15, 2026 3:23 PM IST
    By Ayan Das
    ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বছরের ক্ষুদ্রতম মাসের অর্ধেকের বেশি দিন কেটে গেলেও এখনও স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াই শুরু হয়নি। প্রকাশিত হয়নি স্কুলভিত্তিক শূন্যপদের তালিকাও। সেই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তথা প্যানেলে ঠাঁই পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে কিছুটা হলেও বিরক্তি তৈরি হয়েছে। তবে সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি মাসের মধ্যেই কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি করে দেওয়া হবে। তারপর কাউন্সেলিং শুরু করে দেবে এসএসসি। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মার্চেই একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে।

    এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে যাবে মার্চেই, আশা করা হচ্ছে এমনই। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে যাবে মার্চেই, আশা করা হচ্ছে এমনই। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    এতদিন অপেক্ষা করার কথা ছিল SSC প্রার্থীদের

    অবশ্য নিয়োগের জন্য এতদিন প্রার্থীদের অপেক্ষা করতে হবে না বলেই প্রাথমিকভাবে একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছিল। মেধাতালিকা প্রকাশের পরে সরকারিভাবে কাউন্সেলিং বা নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে সরকারিভাবে এসএসসি কিছু না বললেও ওই মহলের তরফে দাবি করা হয়েছিল যে ২১ জানুয়ারি চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের পরে নয়া বছরের প্রথম মাস থেকেই কাউন্সেলিংয়ের চিঠি পেতে শুরু করবেন যোগ্য প্রার্থীরা। কিন্তু সেটা হয়নি।

    ৫০০টি শূন্যপদ নিয়ে কিছুটা জট একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগে

    সূত্রের খবর, শূন্যপদের তালিকা ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজের জন্য কিছুটা সময় লেগে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতরের কাছে গিয়েছিল শূন্যপদের তালিকা। যে তালিকা ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখে শিক্ষা দফতর। তারপর চলতি মাসের গোড়ার দিকে সেই তালিকা পাঠানো হয়েছে কমিশনের তরফে। কমিশনও একপ্রস্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম বর্তমানের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ১২,৪৪৫টি শূন্যপদের মধ্যে ৫০০টির ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা আছে। সেই জট কাটিয়ে চলতি মাসের মধ্যেই কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি করে দেওয়া হবে।

    কাউন্সেলিং, সুপারিশপত্র ও নিয়োগ- কীভাবে হবে SSC নিয়োগ?

    ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিজ্ঞপ্তি জারির মোটামুটি সপ্তাহখানেক পর থেকেই কাউন্সেলিং শুরু হয়ে যাবে। ওই সময় দেওয়া হবে, কারণ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য প্রার্থীদের করুণাময়ী এসএসসির অফিসে আসতে হবে। তাই বিজ্ঞপ্তি জারির পরে হাতে কিছুটা সময় রেখেই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করবে কমিশন। সেক্ষেত্রে কাউন্সেলিং সম্পন্ন করে সুপারিশপত্র দিয়ে স্কুলে নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ হতে যেতে পারে মার্চের মধ্যেই। যদিও বিষয়টি সরকারিভাবে কমিশনের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

    News/Bengal/SSC Class XII-XII Teachers Counselling: SSC একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং বিজ্ঞপ্তি কবে? এই মার্চেই সিলমোহর পড়বে চাকরিতে!
