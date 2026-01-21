Edit Profile
    SSC Group C and Group D Recruitment: ভোটের আগেই SSC গ্রুপ 'সি' ও ‘ডি’ নিয়োগের পরীক্ষা! কবে হতে পারে? সামনে ২ তারিখ

    স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের পরীক্ষা হতে পারে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই। ২০১৬ সালের এসএসসির পুরো প্যানেল বাতিল হওয়ার পরে নতুন করে যে পরীক্ষা হচ্ছে, তাতে সবথেকে পিছিয়ে এসএসসি গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগ প্রক্রিয়াই।

    Published on: Jan 21, 2026 8:59 AM IST
    By Ayan Das
    বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এসএসসি গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের পরীক্ষা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলশিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, আগামী ১ মার্চ (রবিবার) হতে পারে গ্রুপ 'সি' নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা। আর এক সপ্তাহের মাথায় আগামী ৮ মার্চ (রবিবার) গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। সেই সময়সীমা ধরে ইতিমধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। যদিও বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে আপাতত কমিশনের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

    মার্চের প্রথম দুই রবিবার এসএসসি গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের পরীক্ষা হতে পারে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)
    মার্চের প্রথম দুই রবিবার এসএসসি গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের পরীক্ষা হতে পারে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

    কবে কবে পরীক্ষা হবে? প্রস্তাব দেয় কমিশন

    এমনিতে প্রাথমিকভাবে এসএসসি নাকি চেয়েছিল যে ১ মার্চ এবং ১৫ মার্চ গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হোক। সূত্রের খবর, কমিশন যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে দোলের আগে ১ মার্চ গ্রুপ ‘সি’ নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হয়ে যাক। আর সপ্তাহদুয়েক মতো হাতে রেখে এসএসসি গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হোক ১৫ মার্চ। যদিও বিধানসভা নির্বাচন প্রায় এসেই যাওয়ায় সেই পথে হাঁটতে চায়নি রাজ্য সরকার।

    ১৫ মার্চ পরীক্ষা হলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

    সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের শীর্ষস্তর থেকে বার্তা দেওয়া হয় যে ১৫ মার্চ পরীক্ষা নেওয়া হলে সমস্যা হতে পারে। এখনও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা না হলেও সেইসময় চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলবে। পরীক্ষার জন্য যে স্কুল বা কলেজের প্রয়োজন হবে, তা নাও পাওয়া যেতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে মার্চের প্রথম দুটি রবিবারের মধ্যেই এসএসসি গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা শেষ করে ফেলার বার্তা দিয়েছে রাজ্য সরকারের শীর্ষ মহল।

    এসএসসি নিয়োগে ‘লাস্ট’ এসএসসি গ্রুপ সি ও ডি প্রক্রিয়া

    এমনিতে ২০১৬ সালের এসএসসির পুরো প্যানেল বাতিল হওয়ার পরে নতুন করে যে পরীক্ষা হচ্ছে, তাতে সবথেকে পিছিয়ে এসএসসি গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগ প্রক্রিয়াই। ইতিমধ্যে এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ এবং ডেমোস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। আজ চূড়ান্ত মেধাতালিকা বা প্যানেল প্রকাশ করা হবে। আবার নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। আর আপাতত এসএসসি গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে আছে।

