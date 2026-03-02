Edit Profile
    SSC Teachers Recruitment Latest Update: নবম-দশম নিয়োগের ক্যালেন্ডার প্রকাশের পথে SSC! ফের একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং কবে?

    এসএসসি নবম-দশম শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ভেরিফিকেশন নিয়ে বড় আপডেট সামনে এল। একইভাবে এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া নিয়েও নয়া আপডেট মিলল। কবে হতে পারে?

    Published on: Mar 02, 2026 9:48 PM IST
    By Ayan Das
    নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে পারে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮ বাংলার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, শীঘ্রই এসএসসি নবম-দশম শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে। সেইসঙ্গে একটি ক্যালেন্ডারও প্রকাশ করতে পারে এসএসসি। তাতে উল্লেখ করা থাকবে যে কোন সময় ভেরিফিকেশন হবে, কাদের কবে নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলবে। সেইসঙ্গে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাউন্সেলিংয়েরও বিজ্ঞপ্তি এসএসসি শীঘ্রই জারি করে দিতে পারে বলে সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইতিমধ্যে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তোড়জোড় শুরু করেছে এসএসসি। শূন্যপদ ধরে কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ ও সুপারিশপত্র প্রদানের বিষয়েও কমিশন জানাতে পারে বলে একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে।

    এসএসসি নবম-দশম শ্রেণি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বড় আপডেট সামনে এল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    এসএসসি নবম-দশম শ্রেণি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বড় আপডেট সামনে এল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    SSC একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিং হবে?

    যদিও বিষয়টি নিয়ে আপাতত এসএসসির তরফে কিছু জানানো হয়নি। সোমবার এসএসসির তরফে একটি নয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে যে আগামী ১০ মার্চ সুপারিশপত্র প্রদান করা হবে ৪৯ জন কর্মশিক্ষা শিক্ষককে। তবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিং নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করা হয়নি। গত ২৪ নভেম্বর এবং ২৫ নভেম্বর প্রথম দফায় একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং হয়েছে। তাতে ডাক পড়েছিল প্রায় ২০০ জনের। যা মোট শূন্যপদের (প্রায় ১২,৫০০) তুলনায় নগণ্য। বাকিদের কবে কাউন্সেলিং হবে, তা নিয়ে হতাশা বাড়ছে মেধাতালিকায় ঠাঁই পাওয়া প্রার্থীদের।

    SSC নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কী হবে?

    আর নবম-দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে তো মেধাতালিকা এখন বহু দূরে আছে। কারণ স্রেফ লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। তারপর একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে জানানো হয়েছে যে কারা কারা ভেরিফিকেশনে ডাক পেয়েছেন। কিন্তু ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া ঝুলে আছে। তারপর তো প্রার্থীদের ইন্টারভিউ এবং ডেমোস্ট্রেশন হবে। সেটার ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা বা প্যানেল প্রকাশ করবে এসএসসি। তারপর সুপারিশপত্র মিলবে। শেষে দেওয়া হবে নিয়োগপত্র। ফলে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ হতে এখনও অনেকটা সময় লাগবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

    SSC ক্লার্ক ও গ্রুপ ডি নিয়োগের পরীক্ষা

    সেটা কতদিন, তা অবশ্য এসএসসির তরফে জানানো হয়নি। রবিবার (১ মার্চ) এসএসসি গ্রুপ ‘সি’ বা ক্লার্ক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। আগামী রবিবার (৮ মার্চ) গ্রুপ ‘ডি’ নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে।

