SSC প্রকাশ করল একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত লিস্ট, শূন্যপদ কত?

SSC প্রকাশ করল একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত লিস্ট, শূন্যপদ কত?
লিস্টে নাম রয়েছে অনুত্তীর্ণদেরও।
বুধের সন্ধ্যায় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র তরফে প্রকাশিত হল, একাদশ, দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকা। ১২,৪৪৫ শূন্যপদের জন্য এই প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে। চাকরির সুপারিশ পত্র পাবেন এবং আপাতত অপেক্ষায় আছেন, এমন প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৮০০০।
লিস্টে নাম রয়েছে অনুত্তীর্ণদের। রয়েছে ইন্টারভিউয়ে কারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের নাম, এছাড়াও অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীদের নাম প্রকাশিত হয়েছে তালিকায়। জানা যাচ্ছে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকেই প্রার্থীদের হাতে সুপারিশ পত্র তুলে দেবে এসএসসি। চলতি মাসেই এই প্রক্রিয়ার শুরু করতে উদ্যোগ নিচ্ছে এসএসসি। ২৭ জানুয়ারি থেকে যাতে কাউন্সেলিং শুরু করা যায়, সেই উদ্যোগ রয়েছে।
এদিকে, এসএসসির পূর্ব ঘোষণামতো, সরস্বতী পুজোর আগেই এই চূড়ান্ত প্যানেল ঘোষিত হয়েছে। আগমী ২৩ জানুয়ারি রয়েছে সরস্বতী পুজো। সেদিনের আগে, এই চূড়ান্ত প্যানেল ঘোষিত হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য তথ্য যাচাই শেষ হয়েছে গত ৪ ডিসেম্বর ২০২৫। সে সময়ই ৩৫টি বিষয় নথি যাচাই করা হয় প্রার্থীদের। সেখানে প্রায় ২০ হাজারের বেশি প্রার্থীরা ডাক পেয়েছিলেন। এর আগে এসএসসি স্বীকার করে নেয় যে, তথ্যগত ভুল থাকা সত্ত্বেও কিছু প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়েছিল। কিছু দাগী প্রার্থীও ইন্টারভিউ দিয়েছে বলে জানিয়েছে এসএসসি। তবে তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে।
তবে তবে সাড়ে ১২.৪৪৫ শূন্যপদে নিয়োগের জন্য মেধাতালিকায় থাকা সব শিক্ষকদের কাউন্সেলিং করে স্কুল অ্যালটমেন্ট বা স্কুল বাছাই পর্ব সম্পূর্ণ হতে, গোটা প্রক্রিয়া শেষ হতে বেশ কয়েক মাস লেগে যেতে পারে বলে জানিয়েছে এসএসসি। প্রসঙ্গত, গত বছর ১৪ সেপ্টেম্বর স্কুল সার্ভিস কমিশন একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা দিয়েছিলেন ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৬০৬ জন। ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল ৭ নভেম্বর।