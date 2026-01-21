Edit Profile
    স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের

    রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতার রাঘবপুর ক্যাম্পাসে মেগা স্বাস্থ্যশিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন।

    Published on: Jan 21, 2026 9:45 PM IST
    By Ayan Das
    রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতার রাঘবপুর ক্যাম্পাসে মেগা স্বাস্থ্যশিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন। এই শিবিরের মাধ্যমে রাঘবপুর এবং পার্শ্ববর্তী বাকেশ্বর, মাগুরখালি, শালপুকুর, দেবীপুর, গোষ্ঠমঠ ও পাইখলা গ্রামের ১,১০০-র বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এই পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সুবিধাভোগীরা চোখ, ইএনটি (নাক-কান-গলা), শিশু বিভাগ, জেনারেল মেডিসিন এবং ডেন্টাল কেয়ার বা দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে পরামর্শ এবং রোগ নির্ণয়ের পরিষেবা পেয়েছেন।

    সেই স্বাস্থ্য শিবিরে হাজির ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের (অটোনমাস) অধ্যক্ষ এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রেভারেন্ড ফাদার ডমিনিক সেভিও, পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী তথা বিষ্ণুপুরের বিধায়ক শ্রী দিলীপ মণ্ডল। এছাড়াও সরকারের পদস্থ আধিকারিক, চিকিৎসা পেশাজীবী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা, স্বেচ্ছাসেবক এবং প্রাক্তনীরা এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

    আর সেই শিবির নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের (অটোনমাস) অধ্যক্ষ বলেন, ‘প্রকৃত শিক্ষার সার্থকতা নিহিত আছে মানবতার সেবায়। এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে আমরা সেই সমস্ত মানুষের প্রতি সমবেদনা, মর্যাদা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি, যাঁদের যত্নের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।’

