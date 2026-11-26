Table Tennis Championship 2026 Team Results: ৪ ফাইনালে উঠে ৪টিতেই হার উত্তর ২৪ পরগনার, দলগত টেবিল টেনিসে বাজিমাত কাদের?
Table Tennis Championship 2026 Team Results: অষ্টম রাজ্য ও আন্তঃজেলা টেবিল টেনিসে দলগত বিভাগে সেরার শিরোপা জিতল বিটিটিএ, হুগলি, হাওড়া এবং উত্তর কলকাতা। চারটি বিভাগেই রানার্স-আপ হয়ে ট্রফি পেল না উত্তর ২৪ পরগনা।
Table Tennis Championship 2026 Team Results: ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত অষ্টম রাজ্য ও আন্তঃজেলা টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের দলগত বিভাগের ফাইনাল ম্যাচগুলিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গেল। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে দাপটের সঙ্গে খেলে দলগত শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে বিটিটিএ (BTTA), হুগলি, হাওড়া এবং উত্তর কলকাতা। অন্যদিকে, চারটি ভিন্ন বিভাগেই ফাইনালে উঠেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে রানার্স-আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল উত্তর ২৪ পরগনাকে।
প্রতিযোগিতার অন্যতম আকর্ষণীয় বিভাগ অর্থাৎ অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ বিভাগে একতরফা আধিপত্য বিস্তার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিটিটিএ। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল শক্তিশালী উত্তর ২৪ পরগনা। কিন্তু খেতাবি লড়াইয়ে উত্তর ২৪ পরগনাকে কোনও সুযোগই দেননি বিটিটিএয়ের প্যাডলাররা। তাঁরা ৩-০ ব্যবধানে সহজ ও দাপুটে জয় ছিনিয়ে নেন।
চ্যাম্পিয়ন দলের হয়ে দেবরাজ ভট্টাচার্য, পুনীত বিশ্বাস এবং অভীক ঢাক প্রত্যেকেই অনবদ্য টেবিল টেনিস উপহার দেন। দলের জয়ে এই তিন খেলোয়াড়ই তিনটি করে ম্যাচ জিতে দলের শিরোপা নিশ্চিত করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের নিখুঁত শট এবং আক্রমণাত্মক খেলার সামনে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করে প্রতিপক্ষ দল।
সিনিয়র পুরুষদের বিভাগেও দেখা গেল দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই বিভাগের মেগা ফাইনালে উত্তর ২৪ পরগনাকে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করে সেরার শিরোপা জিতে নিয়েছে হুগলি জেলা। হুগলির এই জয়ের নেপথ্যে মূল কারিগর ছিলেন রূপম সর্দার এবং আকাশ পাল। ম্যাচজুড়েই তাঁদের দুরন্ত ছন্দ বজায় ছিল এবং দু'জনেই তিনটি করে জয় নথিভুক্ত করে দলকে চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি এনে দেন। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার হয়ে অর্জুন ঘোষ দুটি এবং শঙ্খদীপ দাস একটি ম্যাচ জিতে লড়াইয়ে ফেরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি, হুগলির অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পিত খেলার কাছে হার মানতে হয় তাঁদের।
জুনিয়র স্তরের খেলাগুলিতেও বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্যাডলাররা নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অনূর্ধ্ব-১৩ পুরুষ বিভাগের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল হাওড়া এবং উত্তর ২৪ পরগনা। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে উত্তর ২৪ পরগনাকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে হাওড়া। হাওড়ার এই শিরোপা জয়ের অভিযানে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন আরিভ দত্ত। তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে একাই তিনটি ম্যাচ জিতে দলকে জয় এনে দেন।
দিনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল অনূর্ধ্ব-১১ পুরুষ বিভাগের ফাইনাল। খুদে প্যাডলারদের এই লড়াইয়ে উত্তর ২৪ পরগনাকে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উত্তর কলকাতা। উত্তর কলকাতার জয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন দেবাংশু। তিনি একাই দুটি ম্যাচ জিতে দলকে এগিয়ে দেন। পাশাপাশি সরবজিতের মূল্যবান অবদান উত্তর কলকাতার সামগ্রিক সাফল্য ও ট্রফি জয় নিশ্চিত করে।