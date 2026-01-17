Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vande Bharat Sleeper Stone Pelting Chance: বন্দে ভারত স্লিপারে পাথর ছোড়ার ছক মালদা-মুর্শিদাবাদে; আটকান আগে,চিঠি পুলিশকে

    মালদা এবং মুর্শিদাবাদে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে পাথর ছোড়া হতে পারে, পুলিশকে চিঠি দিল আরপিএফ। যে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনকে ইতিমধ্যে মালদা টাউন স্টেশন থেকে সবুজ পতাকা দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

    Published on: Jan 17, 2026 1:50 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মালদা এবং মুর্শিদাবাদে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে পাথর ছোড়া হতে পারে - এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করে পুলিশকে চিঠি দিল পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের আরপিএফ (রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স)। পুলিশকে দেওয়া চিঠিতে আরপিএফের তরফে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে যে সমাজবিরোধীরা দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার চেষ্টা করতে পারে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে কালো পতাকা দেখাতে পারে। কোন কোন স্টেশন ছাড়লে পাথর ছোড়া হতে পারে, সেটাও চিঠিতে জানানো হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বাড়তি বাহিনী মোতায়েনের আর্জি জানিয়েছে রেল।

    মালদা এবং মুর্শিদাবাদে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে পাথর ছোড়া হতে পারে, পুলিশকে চিঠি দিল আরপিএফ। (বাঁ-দিকের ছবি সৌজন্যে ইউটিউব Narendra Modi এবং এএনআই ফাইল)
    মালদা এবং মুর্শিদাবাদে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে পাথর ছোড়া হতে পারে, পুলিশকে চিঠি দিল আরপিএফ। (বাঁ-দিকের ছবি সৌজন্যে ইউটিউব Narendra Modi এবং এএনআই ফাইল)

    কোন কোন স্টেশন ছাড়লে পাথর ছোড়া হতে পারে?

    আরপিএফের তরফে জানানো হয়েছে, মালদা, জামিরঘাটা, চামাগ্রাম, নিউ ফরাক্কা, বল্লালপুর, ধুলিয়ান, বাসুদেবপুরের মতো স্টেশন ছাড়লে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হতে পারে। যে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনকে ইতিমধ্যে মালদা টাউন স্টেশন থেকে সবুজ পতাকা দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন মালদা টাউন, নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে হাওড়া এবং কামাখ্যার মধ্যে চলাচল করবে।

    বেলডাঙায় তাণ্ডব, চলছে ভাঙচুর

    আর সেই মেগা উদ্বোধনের দিন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শুক্রবারের মতোই শনিবারও অশান্তি ছড়িয়েছে। শুক্রবার ঝাড়খণ্ডে আলাউদ্দিন শেখ নামে এক ফেরিওয়ালার মৃত্যু ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আর শনিবার বিহারে এক পরিযায়ী শ্রমিককে মারধরের অভিযোগে বেলডাঙায় তাণ্ডব চালানো হয়েছে। ভাঙচুর চালানো হয়েছে বেলডাঙা স্টেশ সংলগ্ন রেলগেটে। রেলের সিগন্যালও ভেঙে ফেলা হয়েছে। তার জেরে ব্যাহত হয়েছে রেল পরিষেবা।

    সকাল পেরিয়ে দুপুর হতে বেলডাঙায় কিছুটা সক্রিয় পুলিশ

    সড়কপথেও যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বড়ুয়া মোড় কাছে রাস্তায় অবরোধ করা হয়। তার জেরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। মারধর করা হয়েছে সাংবাদিকদেরও। তারইমধ্যে ট্রেন পরিষেবা নিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ কে দেউস্কর জানিয়েছেন, বেলডাঙার যা পরিস্থিতি, সেটা মাথায় রেখে বাড়তি পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে বড় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার। পুলিশও দুপুরের দিকে কিছুটা সক্রিয় হয়েছে।

    News/Bengal/Vande Bharat Sleeper Stone Pelting Chance: বন্দে ভারত স্লিপারে পাথর ছোড়ার ছক মালদা-মুর্শিদাবাদে; আটকান আগে,চিঠি পুলিশকে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes