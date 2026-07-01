Stones Thrown At Abhishek's Home: বাড়িতে পাথর ছুড়ে হামলার অভিযোগ অভিষেকের, সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করে তোপ বিজেপিকে
অভিষেকের পোস্ট করা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সবুজ রঙের জামা পরা এবং মাথায় হেলমেট পরিহিত এক ব্যক্তি মোটরবাইকে করে একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান। এরপর তিনি বাইক থেকে নেমে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটি ইট তুলে বাড়ির দিকে ছুড়ে মারেন।
Stones Thrown At Abhishek's Home: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে হামলার অভিযোগ তুলে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করলেন। মঙ্গলবার রাতে সমাজমাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, সকালে এক ব্যক্তি মোটরবাইকে এসে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে একাধিকবার বড় পাথর বা ইট ছুড়ে মারেন। এই ঘটনায় বাড়ির জানালার কাচ ভেঙে যায় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ী করে সদ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অব অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, অর্থাৎ কথিত 'গুন্ডা দমন বিল', বিরোধী দলের সমর্থকদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রয়োগ হবে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন অভিষেক।
অভিষেকের পোস্ট করা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সবুজ রঙের জামা পরা এবং মাথায় হেলমেট পরিহিত এক ব্যক্তি মোটরবাইকে করে একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান। এরপর তিনি বাইক থেকে নেমে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটি ইট তুলে বাড়ির দিকে ছুড়ে মারেন। প্রথমবার ইটটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে সেটি আবার তুলে দ্বিতীয়বার ছুড়ে মারতে দেখা যায় তাঁকে। এরপর ওই ব্যক্তি দ্রুত বাইকে চেপে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান।
ভিডিওর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত জানালার ছবিও প্রকাশ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, হামলার সময় বাড়িতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ঘটনায় কারও শারীরিক ক্ষতি না হলেও জানালার কাচ ভেঙে যায় এবং বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেন তিনি।
এই ঘটনার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর অভিযোগ, প্রকাশ্য দিবালোকে এমন হামলার সময় পুলিশ কোথায় ছিল এবং কীভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্বিঘ্নে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যেতে পারলেন, তার জবাব পাওয়া উচিত। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, সদ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অব অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল কি বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধেও সমানভাবে কার্যকর করা হবে?
তবে এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। একই সঙ্গে পুলিশও এ বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি। ফলে ঘটনার প্রকৃত কারণ, হামলাকারীর পরিচয় এবং অভিযোগের সত্যতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই ঘটনাটি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More