    SC on Mamata's appearance: মমতার সওয়ালের বিরোধিতায় হিন্দু মহাসভা, সুপ্রিম মন্তব্যের পরে BJP-কে তোপ কুণালের

    এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিজের বক্তব্য় পেশ করেছিলেন, তা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছে মিম। এমনকী বিষয়টি নিয়ে মমতার সওয়ালের বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা।

    Published on: Feb 09, 2026 7:58 PM IST
    By Ayan Das
    এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিজের বক্তব্য় পেশ করেছিলেন, তা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছে মিম। এমনকী বিষয়টি নিয়ে মমতার সওয়ালের বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা। ওই সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে সওয়াল করেছেন, তা মোটেও সাংবিধানিকভাবে ঠিক নয়। বিষয়টি অনুচিত বলেও অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার তরফে দাবি করা হয়। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে যে নিজের মন্তব্য পেশ করেছেন, তাতে অস্বাভাবিক কী ব্যাপার রয়েছে? এই কাজের মাধ্যমেই সংবিধানের প্রতি থাকা আস্থা এবং বিশ্বাসের বিষয়টি ফুটে ওঠে। সেটাকে নিয়ে রাজনীতিকরণ না করার পরামর্শ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

    মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    বিজেপি ও সিপিআইএমের গা জ্বলছে, কটাক্ষ কুণালের

    আর শীর্ষ আদালতের সেই মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের শাসক দলের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘খুব ভালো। এটায় বিজেপির গা জ্বলছে। সিপিআইএমের গা জ্বলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন সওয়াল করবেন মানুষের হয়ে, (সেটা নিয়ে) ওদের গা জ্বলছে। আরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস গড়ে দিয়েছেন। কোনও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের রাজ্যের মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় নিজে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মহামান্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে সওয়াল করছেন, এই লড়াইটাই তো দেখবেন না।’

    ‘বিজেপি ও সিপিএম একসুরে কথা বলছে’

    সেই রেশ ধরে কুণাল বলেন, ‘সিপিআইএমের (ত্রিপুরার) প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার পর্যন্ত বলেছেন যে এই লড়াইটাই তো আসল কথা। সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো লড়েছেন। মানিকবাবু তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেছেন। এখন সেখানে বিজেপির শীর্ষ আইনজীবীরা যদি এসব কথা তোলেন, তাহলে বুঝতে হবে যে বিজেপি ও সিপিএম একসুরে কথা বলছে।’

    ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য লড়েছেন'

    তৃণমূল নেতা আরও বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য লড়েছেন। নির্দিষ্ট দিক তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টের মান্যতা আদায় করে এনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এত বড় লড়াইয়ের সারমর্মটাই অনুধাবন করতে পারেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই লড়াইটাকে এরকম উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। তার কারণে ওঁরা প্রশ্ন করছেন যে ওঁকে (মমতা) কেন বলতে হয়েছে? মুখের উপর জবাব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।’

