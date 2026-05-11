শুরু থেকেই দুর্নীতি রুখতে তৎপর শুভেন্দুর সরকার, সিন্ডিকেটরাজ, পাচার রুখতে এসপিদের নির্দেশ
আজ শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে বসল মন্ত্রিসভা। এবং সেই বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সেই বৈঠকেরও আগে নবান্নের তরফ থেকে পুলিশ সুপারদের কাছে গেল কড়া বার্তা। সিন্ডিকেটরাজ এবং গরু পাচার চক্র পুরোপুরি ভেঙে দিতে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এমনিতেই আজ সীমান্তে বিএসএফকে জমি দেওয়া নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।
জানা গিয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে পুলিশকে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, বেআইনি গরু হাট কোনও ভাবেই চলতে দেওয়া যাবে না। এই আবহে জেলায় জেলায় নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে গরু পাচারকাণ্ডে কেন্দ্রীয় এজেন্সি গ্রেফতার করেছিল তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে। এদিকে সিন্ডিকেটরাজের সঙ্গে বহু জায়গায় নাম জড়িয়েছে বিগত শাসকলদল তৃণমূল কংগ্রেসের।
এদিকে আজ প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধকারী জানান, রাজনৈতিক হিংসায় নিহত বিজেপি কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিএসএফকে কাঁটাতারের জন্য জমি দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে আজ। ৪৫ দিনের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে। প্রথম দিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর এবং বিএসএফ-কে আমরা জমি হস্তান্তরে অনুমোদন দিলাম। ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্যসচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হল। ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ-এর হাতে প্রয়োজনীয় জমি তুলে দেওয়া হবে।'
শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে বাংলা। তাছাড়া উজ্জ্বলা যোজনা ৩.০, বিশ্বকর্মা যোজনা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাংলায় চালু হবে। এছাড়া শুভেন্দুর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেয়, আমলা এবং পুলিশদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের জন্য অন্যান্য রাজ্যের নিয়ম মেনে চলবে পশ্চিমবঙ্গের ক্যাডাররা। এদিকে তিনি আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গে এতদিন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকর ছিল না। তবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ থেকে রাজ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকর হল। এরই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকারি নিয়োগের জন্য আবেদনের মেয়াদের উর্ধ্বসীমা পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।' এরই সঙ্গে চালু থাকা সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হবে না বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে কোনও অভারতীয় এই সব সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি।
