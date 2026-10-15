Suvendu Adhikari: বাংলাদেশে পাচার বন্ধের দাবি শুভেন্দুর! মুর্শিদাবাদে নয়া ITI, হাসপাতালে শয্যা বাড়ানোর ঘোষণা

Suvendu Adhikari: বাংলাদেশে পাচার বন্ধের দাবি শুভেন্দুর! মুর্শিদাবাদে নয়া ITI, হাসপাতালে শয্যা বাড়ানোর ঘোষণা
বৃহস্পতিবার লালবাগের বুধাসপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধনে গিয়ে এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়েও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা, মুর্শিদাবাদ বিধানসভা এলাকায় তৈরি হবে নতুন আইটিআই কলেজ।
বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলায় গরু পাচার ও মাদক কারবার রুখতে কড়া পদক্ষেপের দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদের উন্নয়নে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন তিনি। বৃহস্পতিবার লালবাগের বুধাসপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধনে গিয়ে এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়েও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা, মুর্শিদাবাদ বিধানসভা এলাকায় তৈরি হবে নতুন আইটিআই কলেজ। চালু করা হবে প্রধানমন্ত্রীর জনঔষধি কেন্দ্র। বর্তমান কলেজে শুরু হবে মর্নিং কলেজ এবং গার্লস কলেজ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি হাসপাতালের শয্যা বাড়ানোর কথাও জানিয়েছেন তিনি। এই প্রকল্পগুলির কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকদের।
উন্নয়নে অর্থের অভাব হবে না
বৃহস্পতিবার লালবাগে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদ বিধানসভা এলাকার পরিকাঠামো নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু। এলাকার শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন তিনি। বিধানসভা এলাকায় আইটিআই কলেজ রয়েছে কি না, তা জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো না থাকার কথা জানতে পেরে জেলাশাসককে জমির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।
নতুন আইটিআই কলেজ গড়ে উঠলে এলাকার যুবক-যুবতীদের কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, বর্তমানে যে কলেজ রয়েছে, সেখানে সকালে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য অধ্যাপকের অভাব হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
মহিলা শিক্ষার প্রসারে গার্লস কলেজ চালুর কথাও জানিয়েছেন শুভেন্দু। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য স্থানীয় হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন তিনি। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য তৈরি হবে প্রধানমন্ত্রীর জনঔষধি কেন্দ্রও। সেখানে তুলনামূলক কম দামে ওষুধ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, এই কাজগুলি ডিসেম্বরের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থের অভাব হবে না বলেও প্রশাসনিক আধিকারিকদের আশ্বস্ত করেছেন তিনি।
সীমান্ত সুরক্ষায় কড়া নজর
উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মুর্শিদাবাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এলাকায় গরু পাচার এবং মাদক পাচার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফ এবং জেলা পুলিশ একসঙ্গে কাজ করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
শুভেন্দুর কথায়, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে। বেআইনি অনুপ্রবেশ কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সীমান্ত দিয়ে গরু ও মাদক পাচার বন্ধ করার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদকে নেশামুক্ত করাও সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ লাগোয়া অবস্থানের কারণে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত নিরাপত্তা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাচার এবং অনুপ্রবেশের অভিযোগ ঘিরে নানা সময়ে রাজনৈতিক বিতর্কও হয়েছে। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে সেই নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তবে পাচার প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে তাঁর দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।
পর্যটনের সম্ভাবনা, নাবালিকা বিয়ে নিয়েও বার্তা
মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, এলাকায় পরিকাঠামোর উন্নতি হলে পর্যটনের সম্ভাবনা আরও বাড়বে। নতুন সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
এ দিন এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশে নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করার আবেদন জানান শুভেন্দু। নির্ধারিত বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ বলে সতর্ক করেন তিনি। সব মিলিয়ে, দুর্গাপুজোর উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদে উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন নজর, ঘোষিত প্রকল্পগুলির কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কতটা এগোয় এবং স্থানীয় বাসিন্দারা কত দ্রুত তার সুফল পান।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More