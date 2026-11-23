Suvendu on Syamaprasad Patrition Speech: শ্যামাপ্রসাদ ঐতিহাসিক ভাষণের নথি কোথায়? খোঁজ করতে CID তদন্তের ইঙ্গিত শুভেন্দুর
Suvendu on Syamaprasad Patrition Speech: রাজ্য বিধানসভার গ্রন্থাগার থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভাষণের নথি সত্যিই নিখোঁজ হয়ে থাকলে এফআইআর এবং সিআইডি তদন্তের ইঙ্গিত দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
Published on: Nov 23, 2026, 23:55:34 IST
By
HT Bangla
Share via
Copy link
Suvendu on Syamaprasad Patrition Speech: রাজ্য বিধানসভার গ্রন্থাগার থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভাষণের নথি সত্যিই নিখোঁজ হয়ে থাকলে এফআইআর এবং সিআইডি তদন্তের ইঙ্গিত দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার বিভাজন সংক্রান্ত বিধানসভার আলোচনার এই নথি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
নবান্নে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানান, তাঁর কাছে এই সংক্রান্ত একটি কপি রয়েছে, যা তিনি নথির জন্য জমা দেবেন। আগামী ৪ ডিসেম্বর বিধানসভার অধিবেশন ফের শুরু হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, নথিটি সত্যিই নিখোঁজ হয়ে থাকলে তৎকালীন স্পিকার, সচিব, দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং গ্রন্থাগারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে। পাশাপাশি গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং প্রয়োজনে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।
এই নথিটি ১৯৪৭ সালের ২০ জুনের তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভার কার্যবিবরণীর সঙ্গে যুক্ত, যখন বাংলা ভাগের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রেক্ষাপটে সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ওই ভাষণকে ধরা হয়। ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে এই নথির গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
পুরো বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকারের গবেষণার সূত্রে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ-এ তিনি ‘পার্টিশন অ্যান্ড দ্য ফরমেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাজ আ হোমল্যান্ড ফর হিন্দুজ’ শীর্ষক একটি বক্তৃতার জন্য গবেষণা করছিলেন। সেই কাজের সূত্রেই তিনি ১৯৪৭ সালের ২০ জুনের কার্যবিবরণী দেখতে বিধানসভার গ্রন্থাগারে যান, কিন্তু সংশ্লিষ্ট খণ্ডটি খুঁজে পাননি।
এরপর স্পিকারের দফতরের এক আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেন। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয় বলে খবর যে বইটি বেশ কিছুদিন আগে ইস্যু করা হয়েছিল, কিন্তু আর ফেরত আসেনি। পরে ১৯৪৭ সালের ২০ জুনের অধিবেশনের কার্যবিবরণীর মিনিটস খুঁজে পাওয়া যায় এবং তা সরবরাহ করা হয়। এই ঘটনার পরই মূল খণ্ডটির অনুপস্থিতি গ্রন্থাগার আধিকারিকদের নজরে আসে।
Home/Bengal/Suvendu On Syamaprasad Patrition Speech: শ্যামাপ্রসাদ ঐতিহাসিক ভাষণের নথি কোথায়? খোঁজ করতে CID তদন্তের ইঙ্গিত শুভেন্দুর