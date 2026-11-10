‘বুদ্ধবাবু ভালো, দলটা ভালো ছিল না’, নন্দীগ্রাম দিবসে সিপিএমকে তোপ শুভেন্দুর! নিশানায় মমতাও

‘বুদ্ধবাবু ভালো, দলটা ভালো ছিল না’, নন্দীগ্রাম দিবসে সিপিএমকে তোপ শুভেন্দুর! নিশানায় মমতাও
সভায় শুভেন্দুর বক্তব্যের অন্যতম চর্চিত দিক ছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। বুদ্ধদেবের আমলেই নন্দীগ্রামে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত গুণের প্রশংসা করেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, ব্যক্তি বুদ্ধদেব ভালো হলেও তাঁর দলের ভূমিকা ভালো ছিল না।
নন্দীগ্রাম দিবসে এক মঞ্চ থেকে সিপিএম এবং তৃণমূল, দুই দলকেই আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে আক্রমণের সুরে ব্যতিক্রমও ছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত গুণের প্রশংসা করলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভালো মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর দল সিপিএম ভালো ছিল না। ২০০৭ সালের নন্দীগ্রামের রক্তাক্ত ঘটনার জন্য সিপিএমকে কাঠগড়ায় তুললেও বুদ্ধদেব সম্পর্কে তুলনামূলক নরম মনোভাব দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে নিশানা করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্য সম্মান এবং মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়েও তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন তিনি।
মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর নন্দীগ্রাম দিবস উপলক্ষে পূর্ব মেদিনীপুরের গোকুলনগরে শহিদ স্মরণ মঞ্চে উপস্থিত হন শুভেন্দু। ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বরের ঘটনার ১৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেদিন তৎকালীন বাম সরকারের আমলে নন্দীগ্রামে অপারেশন সূর্যোদয়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল। জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার স্মৃতি আজও নন্দীগ্রামবাসীর মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে রেখেছে।
বুদ্ধদেবের প্রশংসা, নিশানায় সিপিএম
এ দিনের সভায় শুভেন্দুর বক্তব্যের অন্যতম চর্চিত দিক ছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। বুদ্ধদেবের আমলেই নন্দীগ্রামে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত গুণের প্রশংসা করেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, ব্যক্তি বুদ্ধদেব ভালো হলেও তাঁর দলের ভূমিকা ভালো ছিল না।
অর্থাৎ, নন্দীগ্রামের ঘটনার জন্য সিপিএমের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দলীয় ব্যবস্থাকেই দায়ী করতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুদ্ধদেবকে সম্পূর্ণ ভাবে আক্রমণের মুখে না এনে দলের সঙ্গে ব্যক্তিকে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে বাম আমলের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং দলের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে চেয়েছেন শুভেন্দু।
মমতাকে কেন আক্রমণ?
এ দিনের সভা থেকে তৃণমূলকেও ছাড় দেননি মুখ্যমন্ত্রী। নন্দীগ্রামবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন, তিনি আগেও তাঁদের পাশে ছিলেন, এখনও রয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে তৃণমূলকে আর তাঁরা পাশে পাবেন না। তৃণমূলকে চোর বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।
শুভেন্দুর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারের সদস্যরা যথাযথ সরকারি স্বীকৃতি পাননি। এমনকি অনেকের মৃত্যুর শংসাপত্র পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। শহিদ পরিবারগুলির প্রতি তৃণমূল সরকার অবহেলা করেছে বলেও অভিযোগ তাঁর।
দু'বার বদলেছে সরকার, বদলায়নি রাজনৈতিক তরজা
২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটে। ক্ষমতায় আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল। নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। এর পর ২০২৬ সালে রাজ্যে ফের ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। তৃণমূলকে সরিয়ে সরকার গঠন করেছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, এক সময় নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ ছিলেন শুভেন্দু। পরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নন্দীগ্রাম দিবস পালন রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ।
সব মিলিয়ে ১৯ বছর পরেও নন্দীগ্রামের স্মৃতি ঘিরে রাজনীতির উত্তাপ কমেনি। এক দিকে বাম আমলের ভূমিকার জন্য সিপিএমকে আক্রমণ, অন্য দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে দায়ী করা এবং বুদ্ধদেব সম্পর্কে প্রশংসা—এ দিনের সভায় তিনটি ভিন্ন সুরে রাজনৈতিক বার্তা দিলেন শুভেন্দু।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More