২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
বাংলায় আরও চারটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির ঘোষণা শুভেন্দুর! কোন কোন জেলায় হবে নতুন হাসপাতাল, চিকিৎসা পরিষেবায় বড় পদক্ষেপ
নতুন চারটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। এই জেলাগুলিকে প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবার ঘাটতি মেটানোই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো আরও মজবুত করতে নতুন উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার। রাজ্যে আরও চারটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দীর্ঘদিন ধরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতা, শিলিগুড়ি বা মালদহের মতো শহরের উপর নির্ভর করতে হয় বেশ কয়েকটি জেলার বাসিন্দাদের। নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হলে সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বাড়বে। তৈরি হবে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ।
নতুন চারটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। এই জেলাগুলিকে প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবার ঘাটতি মেটানোই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি, অর্থ এবং পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।&
কোন জেলায় কী পরিকল্পনা?
আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পংয়ের মতো জেলায় উন্নত চিকিৎসার জন্য এখনও অনেক ক্ষেত্রে অন্য জেলার হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষত জটিল রোগের চিকিৎসা কিংবা জরুরি অস্ত্রোপচারের জন্য রোগীদের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি বা কলকাতায় নিয়ে যেতে হয়। নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হলে স্থানীয় স্তরেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ বাড়বে।
দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট এবং পশ্চিম বর্ধমানেও নতুন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাথমিক উদ্যোগ অনুযায়ী, দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার এবং পশ্চিম বর্ধমানে ১০০টি করে এমবিবিএস আসন-সহ মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এই তিনটি প্রকল্পের জন্য জমি চিহ্নিত করার কাজও শুরু হয়েছে।
স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সংশ্লিষ্ট জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে জমির বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। নতুন মেডিক্যাল কলেজের পাশাপাশি সংযুক্ত টিচিং হাসপাতাল এবং চিকিৎসক ও পড়ুয়াদের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের নির্ধারিত পরিকাঠামোগত নিয়ম মেনেই প্রকল্পগুলি তৈরি করতে হবে।
চিকিৎসার পাশাপাশি বাড়বে কর্মসংস্থান
নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরির ফলে শুধু চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতিই হবে না, মেডিক্যাল পড়ুয়াদের জন্যও বাড়বে সুযোগ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ জেলার কাছাকাছি থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন। এমবিবিএস আসন বাড়লে মেডিক্যাল শিক্ষার পরিসরও প্রসারিত হবে।
পাশাপাশি নতুন কলেজ ও হাসপাতাল চালু হলে অধ্যাপক, চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন হবে। ফলে সরাসরি ও পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে।
কেন্দ্রের সহযোগিতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য
রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সহযোগিতায় চারটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তবে ঘোষণা হলেই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে না। জমি নির্বাচন, বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি, কেন্দ্রের অনুমোদন এবং জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের পরিকাঠামোগত শর্ত পূরণ করতে হবে।
স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জেলা স্তরে আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এখন দেখার, ঘোষণার পর কত দ্রুত জমি নির্বাচন ও অনুমোদনের কাজ শেষ করে বাস্তবে মেডিক্যাল কলেজ তৈরির কাজ শুরু করতে পারে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার।