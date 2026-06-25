Suvendu Adhikari Govt: বাংলায় অভিন্ন দেওয়ান বিধির উদ্যোগ,কলেজের চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপকদের জন্য বড় ঘোষণা

Suvendu Adhikari Govt: বাংলায় অভিন্ন দেওয়ান বিধির উদ্যোগ,কলেজের চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপকদের জন্য বড় ঘোষণা
শুভেন্দু সরকারের থেকে এল বড় ঘোষণা।
বিজেপি শাসিত গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, অসমের মতো রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যেই লাগু রয়েছে অভিন্ন দেওয়ান বিধি। আর সেই ইউসিসি বা অভিন্ন দেওয়ান বিধি এবার বাংলায় লাগু করার উদ্যোগ নিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সোমবারই রাজ্যের বিধানসভায় এই সংক্রান্ত বিল পেশ হবে। এদিকে, স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষকদের জন্য সুখবর শোনালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি জানান, স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি হল ২০০০ টাকা করে। ভোকেশনাল টিচারদেরও বেতন বৃদ্ধি হল ২০০০ টাকা করে।
মোদী সরকার কেন্দ্র থেকে বারবার বার্তা দিয়েছে যে আইন সকলের জন্য সমান। দেশের দুই ধরনের আইনের বিরুদ্ধে মোদী সরকার চিরকারই সরব হয়েছে। এরপর দেখা গিয়েছে, একাধিক রাজ্যে পর পর এই অভিন্ন দেওয়ান বিধি লাগু হয়েছে। উত্তরাখণ্ড, অসম, গুজরাটের মতো রাজ্যেও সেই বিধি লাগু করতে দেখা গিয়েছে। এবার সেই পথে হাঁটছে পশ্চিমবঙ্গও। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হল, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ ও লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্ম, জাতি বা লিঙ্গ নির্বিশেষে ভারতের সব নাগরিকের জন্য একক ও অভিন্ন আইন। বিজেপি সরকার নির্বাচনের বহু আগে থেকেই এই অভিন্ন দেওয়ান বিধি লাগু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর এবার সেই বিধিই লাগুর পথে হাঁটছে সরকার। তবে এর আগে, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিন্ন দেওয়ান বিধির চরম বিরোধিতা করেন।
এদিকে, আজ বিধানসভায় রাজ্যের স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষকদের ও ভোকেশনাল টিচারদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করেন। তাঁদের মাসে ২০০০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়াও তিনি জানান, যে কোনও দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়ের তড়িঘড়ি অ্যাকশন নিতে এবার তৈরি হতে চলেছে রাজ্যের বিশেষ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানান, তারাতলার মতো যে কোনও বিপর্যয় ঘটলে, যাতে দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করা যায়, তার জন্য বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন ২০০ জনের বিশেষ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তৈরি করবে রাজ্য।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More