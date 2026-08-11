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    Suvendu Helicopter Emergency Landing: খারাপ আবহাওয়ায় কোলাঘাটে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ

    কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের পাশের একটি মাঠে হেলিকপ্টারটি নামানো হয়। আচমকা হেলিকপ্টার অবতরণের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, যান্ত্রিক কোনও সমস্যার কারণে নয়, মূলত খারাপ আবহাওয়ার কারণেই এই জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

    Published on: Aug 11, 2026, 13:04:44 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Suvendu Helicopter Emergency Landing: খারাপ আবহাওয়ার কারণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হেলিকপ্টার জরুরি অবতরণ করল পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে। মঙ্গলবার দমদম বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে রওনা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আবহাওয়ার পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় নির্ধারিত গন্তব্যে যাওয়ার পথে কোলাঘাটে হেলিকপ্টারটি জরুরি অবতরণ করানো হয় বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে।

    খারাপ আবহাওয়ার কারণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হেলিকপ্টার জরুরি অবতরণ করল পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে।
    খারাপ আবহাওয়ার কারণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হেলিকপ্টার জরুরি অবতরণ করল পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে।

    সূত্রের খবর, কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের পাশের একটি মাঠে হেলিকপ্টারটি নামানো হয়। আচমকা হেলিকপ্টার অবতরণের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, যান্ত্রিক কোনও সমস্যার কারণে নয়, মূলত খারাপ আবহাওয়ার কারণেই এই জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

    হেলিকপ্টার থেকে নামার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সড়কপথে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। সেখানে তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই পরবর্তী যাত্রাপথে হেলিকপ্টারের পরিবর্তে সড়কপথ বেছে নেওয়া হয়েছে।

    মঙ্গলবার সকালে দমদম থেকে হেলিকপ্টারে যাত্রা শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মাঝপথে আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় কোলাঘাটে অবতরণ করতে হয়। প্রশাসনিক সূত্রে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

    এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার জরুরি অবতরণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কোলাঘাটে স্থানীয় মানুষের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরবর্তী যাত্রার ব্যবস্থা করেন।

    প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর নেই। আবহাওয়া স্বাভাবিক হলে হেলিকপ্টারে ফের যাত্রা করা হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য মেলেনি। আপাতত সড়কপথেই কেশপুরের দিকে রওনা হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Suvendu Helicopter Emergency Landing: খারাপ আবহাওয়ায় কোলাঘাটে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ
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