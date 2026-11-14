২০২৫-এর নিয়োগ তালিকায় ২০১৬-র ‘দাগি’ প্রার্থী! শেষ মুহূর্তে ১৬ জনকে বাদ দিয়ে নতুন ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ এসএসসির

২০২৫-এর নিয়োগ তালিকায় ২০১৬-র ‘দাগি’ প্রার্থী! শেষ মুহূর্তে ১৬ জনকে বাদ দিয়ে নতুন ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ এসএসসির
কমিশন সূত্রে খবর, এই ১৬ জনের নাম রয়েছে ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত প্রার্থীদের তালিকায়। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তৈরি ওএমআর শিটে নম্বরের গরমিল সংক্রান্ত তালিকাতেও তাঁদের নাম পাওয়া গিয়েছে।
স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ফের বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়ল নজরদারি ব্যবস্থা। একাধিক ধাপের যাচাইয়ের পরেও গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঢুকে পড়েছিলেন ১৬ জন অযোগ্য প্রার্থী। তাঁদের মধ্যে চারজন ছিলেন গ্রুপ সি-র তালিকায়। বাকি ১২ জনের নাম ছিল গ্রুপ ডি-র তালিকায়। শেষ মুহূর্তে তাঁদের চিহ্নিত করে ইন্টারভিউয়ের তালিকা থেকে বাদ দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। শনিবার সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই নতুন করে প্রশ্ন উঠছে এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নজরদারি নিয়ে।
কমিশন সূত্রে খবর, এই ১৬ জনের নাম রয়েছে ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত প্রার্থীদের তালিকায়। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তৈরি ওএমআর শিটে নম্বরের গরমিল সংক্রান্ত তালিকাতেও তাঁদের নাম পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ, আগের নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে যাঁদের নাম উঠে এসেছিল, তাঁরাই কীভাবে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এতগুলি ধাপ পেরিয়ে কীভাবে ওই প্রার্থীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জায়গা করে নিলেন? লিখিত পরীক্ষায় বসা থেকে শুরু করে প্রাথমিক তালিকায় নাম ওঠা, কোনও পর্যায়েই তাঁদের চিহ্নিত করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের আগে তাঁদের নাম বাদ দিতে হল কমিশনকে। গ্রুপ সি-র চারজন এবং গ্রুপ ডি-র ১২ জনকে বাদ দিয়েই নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এসএসসির যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। প্রথমত, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত প্রার্থীদের তথ্য কি নতুন নিয়োগের আবেদনের সময় যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছিল? দ্বিতীয়ত, সিবিআইয়ের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তাঁরা লিখিত পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেলেন? তৃতীয়ত, প্রাথমিক তালিকা তৈরির সময়ও কেন তাঁদের নাম বাদ দেওয়া গেল না? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।
এখানেই শেষ নয়। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আরও কোনও অযোগ্য প্রার্থী ঢুকে পড়েছেন কি না, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। যে ১৬ জনকে শেষ মুহূর্তে চিহ্নিত করা গেল, তাঁদের বাইরে আরও কেউ একইভাবে নজরদারি এড়িয়ে গিয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকে। যাচাইয়ের পরবর্তী ধাপগুলিতে আরও কোনও নাম উঠে আসে কি না, সেদিকেও নজর থাকবে।
উল্লেখ্য, স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে চাপানউতোর চলছে। ২০১৬ সালের এসএলএসটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ এবং সিবিআইয়ের তদন্তের জেরে বহু চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেই পরিস্থিতিতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও পুরনো তালিকাভুক্ত অযোগ্য প্রার্থীদের নাম উঠে আসায় অস্বস্তি আরও বাড়ল।
এখন দেখার, কীভাবে এই ১৬ জনের নাম নতুন নিয়োগের তালিকায় ঢুকল, তার ব্যাখ্যা কমিশন দেয় কি না। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য যাচাই ব্যবস্থায় কী পরিবর্তন আনা হয়, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। নতুন তালিকা প্রকাশ করে আপাতত ১৬ জনকে বাদ দেওয়া হলেও, গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More