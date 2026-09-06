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Tarapith Latest Update: কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠে বড় বদল দর্শনের নিয়মে! মায়ের পুজো দেওয়ার আগে জানুন বিশদ

আসন্ন কৌশিকী অমাবস্যাকে সামনে রেখে প্রশাসন এবং মন্দির কমিটির মধ্যে বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষামূলক ভাবে ৫০০ জন ভক্তের জন্য অনলাইন ভিআইপি টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, আগে থেকে অনলাইনে টিকিট কেটে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে মা তারার দর্শনের সুযোগ পাবেন ভক্তরা।

Published on: Sep 6, 2026, 19:15:30 IST
By Abhijit Chowdhury
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কৌশিকী অমাবস্যার আগে বড় পরিবর্তন তারাপীঠ মন্দিরে। রবিবার থেকেই বদলে গেল মা তারার দর্শনের ভিআইপি ব্যবস্থা। এবার থেকে আর কাগুজে কুপন দেওয়া হবে না। তার পরিবর্তে চালু হল ডিজিটাল ভিআইপি টিকিট বা কুপন ব্যবস্থা। মন্দিরে ভিড় সামলানো, দর্শনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং তীর্থযাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর।

কৌশিকী অমাবস্যার আগে বড় পরিবর্তন তারাপীঠ মন্দিরে। রবিবার থেকেই বদলে গেল মা তারার দর্শনের ভিআইপি ব্যবস্থা।
কৌশিকী অমাবস্যার আগে বড় পরিবর্তন তারাপীঠ মন্দিরে। রবিবার থেকেই বদলে গেল মা তারার দর্শনের ভিআইপি ব্যবস্থা।

আসন্ন কৌশিকী অমাবস্যাকে সামনে রেখে প্রশাসন এবং মন্দির কমিটির মধ্যে বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষামূলক ভাবে ৫০০ জন ভক্তের জন্য অনলাইন ভিআইপি টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, আগে থেকে অনলাইনে টিকিট কেটে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে মা তারার দর্শনের সুযোগ পাবেন ভক্তরা। আগামী দিনে এই ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে ভক্তদের সুবিধার জন্য টাইম স্লট বুকিংয়ের ব্যবস্থাও চালু করা হবে। এর ফলে কোন সময়ে কোন ভক্ত দর্শনে যাবেন, তা আগে থেকেই নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। মন্দির চত্বরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা এবং অতিরিক্ত ভিড় কমাতেও এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এতদিন তারাপীঠে ভিআইপি দর্শনের ক্ষেত্রে কাগুজে কুপনের ব্যবহার করা হত। নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থায় সেই প্রক্রিয়ায় বদল আসবে। মন্দির কর্তৃপক্ষের মতে, কাগুজে কুপনের ঝামেলা কমার পাশাপাশি ভিআইপি দর্শনের পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং শৃঙ্খলা বাড়বে। একই সঙ্গে টিকিট ব্যবস্থাপনায় অনিয়মের সম্ভাবনাও কমানো সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রবিবার থেকেই নতুন পরিষেবা চালু হওয়ায় ভক্তদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে কৌশিকী অমাবস্যার মতো বড় পুজোর সময় তারাপীঠে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়। ফলে সেই সময় দর্শনের ব্যবস্থাকে আরও সংগঠিত করতেই এই ডিজিটাল উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তবে কৌশিকী অমাবস্যার দিন ভিআইপি দর্শনের পাশাপাশি সাধারণ ভক্তদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। এক সেবাইতের বক্তব্য অনুযায়ী, ওইদিন একটি ফ্রি লাইন থাকবে। পাশাপাশি টাকা দিয়ে দর্শনের জন্য পৃথক লাইন রাখা হবে। ফলে সাধারণ ভক্ত এবং অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিষেবা নিতে ইচ্ছুক ভক্তদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হবে।

কৌশিকী অমাবস্যার দিন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মন্দিরের এক সেবাইত। তাঁর দাবি, ওইদিন মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না। এমনকি সেবাইত, মন্ত্রী কিংবা আমলা—কেউই গর্ভগৃহে ঢুকতে পারবেন না বলে জানানো হয়েছে। মন্দিরে সকলের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মই কার্যকর থাকবে।

প্রশাসন ও মন্দির কমিটির এই উদ্যোগে একদিকে যেমন ডিজিটাল ব্যবস্থার সূচনা হল, তেমনই কৌশিকী অমাবস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে দর্শনার্থীদের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। অনলাইন ভিআইপি টিকিট থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের টাইম স্লট বুকিং—সব মিলিয়ে তারাপীঠের দর্শন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়তে চলেছে।

এখন নজর কৌশিকী অমাবস্যার দিনের ব্যবস্থাপনার দিকে। বিপুল ভক্তসমাগমের মধ্যেও নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হয় এবং দর্শনার্থীদের ভোগান্তি কতটা কমাতে পারে, সেটাই দেখার।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/Bengal/Tarapith Latest Update: কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠে বড় বদল দর্শনের নিয়মে! মায়ের পুজো দেওয়ার আগে জানুন বিশদ
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