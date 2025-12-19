Edit Profile
    Tata Steel World 25K Prize Money: কলকাতার TSW ম্যারাথনে বিশ্বরেকর্ড ভাঙতে বিশেষ বোনাস! হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে কেবেদে

    Published on: Dec 19, 2025 9:38 PM IST
    By Ayan Das
    আর দুুটো রাতের অপেক্ষা। তারপরই টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথন হবে। আর এবার সেই রেসে বিশ্বের তাবড়-তাবড় অ্যাথলিটরা অংশগ্রহণ করছেন। শুক্রবার কলকাতায় বিশ্ব ম্যারাথন চ্যাম্পিয়নের মুকুট জেতা আলফন্স ফেলিক্স সিম্বু বলেন, ‘আমি কোনও চাপ অনুভব করি না, আমি রেসকে আনন্দ এবং আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব হিসেবে দেখি। নতুন প্রজন্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি রেসই নিজের উন্নতি এবং সামনের বড় চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার মাধ্যম।’

    রবিবার টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথন হবে।
    আবার চলতি বছর জাতীয় রেকর্ড গড়া ২৯ বছরের তেবেলো রামাকোঙ্গোয়ানা জানান যে রবিবারের রেসের জন্য তিনি প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, ‘২৫ কিমি হল যে হাফ-ম্যারাথন এবং ম্যারাথনের মধ্যে একটি নিখুঁত সেতু। প্রতিটি রেস আমাকে ভবিষ্যতের বড় স্বপ্নের জন্য প্রস্তুত করে।’

    অন্যদিকে উগান্ডার ডবল অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জশুয়া চেপ্তেগেই বলেন, ‘ভারত আমার কাছে দ্বিতীয় বাড়ির মতো, কারণ আমার আন্তর্জাতিক যাত্রা সত্যিই এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। আবার এখানে দৌড়াতে আসা এবং ভারতে এই খেলার উন্নতি দেখা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।’

    মহিলাদের রেসে আবার অংশগ্রহণ করছেন দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ইথিওপিয়ার সুতুমে কেবেদে। দু'বছর আগে ২৫ কিমিতে বিশ্বসেরা রেকর্ড গড়েছিলেন। তিনি এবার জয়ের হ্যাটট্রিকের চ্যালেঞ্জ নিয়ে নামছেন। তিনি বলেন, ‘আমি খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি এবং আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমি গত বছরের চেয়েও ভালো পারফরম্যান্স দিতে প্রস্তুত।’

    প্রোক্যাম ইন্টারন্যাশনাল এই বছর কলকাতায় বিশ্বরেকর্ড ভাঙার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে ২৫,০০০ মার্কিন ডলার বোনাস ঘোষণা করেছে। মোট ১,৪২,২১৪ মার্কিন ডলারের পুরস্কার মূল্যের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের শীর্ষ তিন বিজয়ী যথাক্রমে ১৫,০০০ ডলার, ১০,০০০ ডলার এবং ৭,০০০ ডলার পাবেন। এছাড়াও 'ইভেন্ট রেকর্ড' ভাঙলে অ্যাথলিটদের ৫,০০০ মার্কিন ডলার বোনাস দেওয়া হবে।

    ২০১৭ সালের শিরোপাজয়ী ইথিওপিয়ার দেগিতু আজিমেরা এবং কেনিয়ার অ্যাগনেস কেইনো মহিলাদের রেসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে তুলতে প্রস্তুত। কেনিয়ার ৩৭ বছরের অভিজ্ঞ দৌড়বিদ বলেন, ‘আমি এখানে এসে খুশি এবং বিশ্বাস করি ঈশ্বর রবিবার আমাকে সেরাটা দেওয়ার শক্তি দেবেন। আমার পরিবার এবং সতীর্থদের সমর্থনে প্রতিটি রেস আমার জীবনের সাক্ষ্য হয়ে ওঠে।’

    অভিজাত অ্যাথলিটদের তালিকা

    পুরুষ বিভাগ: জশুয়া চেপ্তেগেই (উগান্ডা), আলফন্স ফেলিক্স সিম্বু (তানজানিয়া), হায়মানত আলেউ (ইথিওপিয়া), তেবেলো রামাকোঙ্গোয়ানা (লেসোথো), কলিন্স কিপকোরির (কেনিয়া), দেবেবে টেকা (ইথিওপিয়া), তাম্রু শিফেরা (ইথিওপিয়া), রুবেন রোনো (কেনিয়া), ফিকাদু লিচে (ইথিওপিয়া), অ্যান্থনি কিপচিরচির (কেনিয়া), উইসলি ইয়েগো (কেনিয়া), স্টিফেন কিমুতাই (কেনিয়া) এবং নিগুসে আবেরা (ইথিওপিয়া)।

    মহিলা বিভাগ: সুতুমে আসেফা কেবেদে (ইথিওপিয়া), দেগিতু আজিমেরা (ইথিওপিয়া), অ্যাগনেস কেইনো (কেনিয়া), ডেমিলিউ জেমানাউ (ইথিওপিয়া), এরগাত হেশে (ইথিওপিয়া), মাস্তেওয়াল সিলে (ইথিওপিয়া), মেসলেচ আলেমেয়েহু (ইথিওপিয়া), আবেরাশ মিনসেউ (ইথিওপিয়া), কুফতু তাহির (ইথিওপিয়া), টিবেব তাফেরে (ইথিওপিয়া), নেৎ সানেত তাফেরে (ইথিওপিয়া) এবং রেডিয়েট ড্যানিয়েল (ইথিওপিয়া)।

    © 2025 HindustanTimes