Rain Forecast till 4th June: ৬ ডিগ্রি কমতে পারে কলকাতা তাপমাত্রা, কালও এরকম বৃষ্টি হবে? দক্ষিণের ৯ জেলায় ঝড়

Rain Forecast till 4th June: ৬ ডিগ্রি কমতে পারে কলকাতা তাপমাত্রা, কালও এরকম বৃষ্টি হবে? দক্ষিণের ৯ জেলায় ঝড়
Rain Forecast till 4th June: একধাক্কায় ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যেতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা।
Rain Forecast till 4th June: ঝড়-বৃষ্টির ধাক্কায় কলকাতার তাপমাত্রা একধাক্কায় ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো কমে যেতে পারে। রাতের বুলেটিনে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) থাকতে পারে ৩২ ডিগ্রির আশপাশে। যা শুক্রবার ছিল ৩৪.৮ ডিগ্রি। অর্থাৎ শনিবার আরও কিছুটা নামতে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। আবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রির কোঠায় ঘোরাফেরা করতে পারে। যা শেষ ২৪ ঘণ্টায় ২৮ ডিগ্রির উপরে ছিল। অর্থাৎ বেশ কিছুটা স্বস্তি পাবে মহানগরী।
শুক্রবারের মতোই শনিবার বৃষ্টি কলকাতায়?
কিন্তু শুক্রবারের মতো শনিবার বৃষ্টি হবে না কলকাতায়। বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমে যাবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল ৮ টা ৩০ মিনিট থেকে কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে ৪০.৫ মিলিমিটার। দুপুরে আলিপুরের উপর দিয়ে ঘণ্টায় ৮৮ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছে। কিন্তু শনিবার কলকাতার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। শুধু শনিবার নয়, আগামী বৃহস্পতিবার (৪ জুন) পর্যন্ত মহানগরীর একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
শনিবার দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় হলুদ সতর্কতা
তবে শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি কমবে শনিবার থেকে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। ওই ন'টি জেলায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। তাই হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদিয়ার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
