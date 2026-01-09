Edit Profile
    Kolkata Winter Weather Forecast: শীতের কামড় কমল! ২ দিনে প্রায় ২ ডিগ্রি বাড়ল তাপমাত্রা, ঠান্ডা উধাও হবে কলকাতায়?

    পরপর দু'দিনে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দু'ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেড়ে গেল। কমল শীতের দাপট। তাও কি ঠান্ডা উধাও হয়ে যাচ্ছে কলকাতা থেকে? আগামী কয়েকদিন কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া? আজ কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    Published on: Jan 09, 2026 6:58 AM IST
    By Ayan Das
    পরপর দু'দিনে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় দু'ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেড়ে গেল। গত মঙ্গলবার যেখানে কলকাতার স্বাভাবিক তাপমাত্রা ১০.২ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল এবং বুধবার সেটা ১০.৩ ডিগ্রিতে পৌঁছেছিল, তা শুক্রবার ঠেকল ১২.১ ডিগ্রিতে। অর্থাৎ দু'দিনে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১.৮ ডিগ্রি বেড়ে গেল। তারপরও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই থাকল। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি কম। আবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে ২১.৯ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৮ ডিগ্রি কম। আলিপুর

    পরপর দু'দিনে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দু'ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেড়ে গেল। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    পরপর দু'দিনে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দু'ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেড়ে গেল। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    আজ কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রির আশপাশে থাকতে পারে। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঘোরাঘুরি করতে পারে ১১ ডিগ্রির আশপাশে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা বা ধোঁয়াশা থাকলেও বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর রোদ ওঠার ফলে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একধাক্কায় কমে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

    স্বাভাবিকের নীচেই থাকবে কলকাতার পারদ

    আবহবিদরা জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোসাগর সংলগ্ন যে অতি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, সেটার প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব পড়বে না পশ্চিমবঙ্গের উপরে। আপাতত কলকাতার দিনের এবং রাতের তাপমাত্রার তেমন কোনও বড়সড় পরিবর্তন হবে না। তবে সার্বিকভাবে এই মুহূর্তে কলকাতার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই থাকবে। ফলে মহানগরে শীতের অনুভূতি থাকবে।

    এই সপ্তাহে কলকাতার তাপমাত্রার গ্রাফ

    ১) সোমবার: সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি কম ছিল। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৮.৪ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ৬.৭ ডিগ্রি কম।

    ২) মঙ্গলবার: কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ১০.২ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৭ ডিগ্রি কম। আর সেদিন মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঠেকেছিল ১৮ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ৬.৭ ডিগ্রি কম।

    ৩) বুধবার: বুধবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৭ ডিগ্রি কম। অন্যদিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৩ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৬ ডিগ্রি কম।

    ৪) বৃহস্পতিবার: বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে ১১.৬ ডিগ্রিতে ঠেকেছিল। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি কম। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২১.৯ ডিগ্রিতে ঠেকেছিল বৃহস্পতিবার। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৮ ডিগ্রি কম।

