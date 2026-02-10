Edit Profile
    WB Weather Forecast till 16th February: গরমের ‘ট্রেলার’ শুরু হচ্ছে বাংলায়, এই সপ্তাহেই ৩০ ডিগ্রিতে 'পুড়তে' পারে কলকাতা

    এই সপ্তাহেই গরম ট্রেলার দেখাতে চলেছে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গে। মাঘের শেষলগ্নে এসে শীতের বিদায়ঘণ্টা কার্যত বেজে গিয়েছে। আগামী কয়েকদিনে পারদ চড়বে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার। সপ্তাহান্তে বেশ বাড়বে গরম।

    Published on: Feb 10, 2026 10:50 PM IST
    By Ayan Das
    'সুখের সময়' শেষ হয়ে গেল। এবার কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের পারদ চড়তে চলেছে। এমনকী চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডিও ছুঁয়ে ফেলতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী তিনদিনে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (রাতের তাপমাত্রা) দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যাবে। পরবর্তী চারদিনে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিন্তু এই প্রথম ৭২ ঘণ্টায় যা পারদ চড়বে, তা গরমের ট্রেলার দেখিয়ে যাবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

    এই সপ্তাহেই গরম ট্রেলার দেখাতে চলেছে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    এই সপ্তাহেই গরম ট্রেলার দেখাতে চলেছে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    এমনিতে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। একইভাবে বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এবং সোমবার শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) আবহাওয়া।

    কোন কোন জেলায় কুয়াশা থাকবে?

    সেইসঙ্গে সেরকমভাবে কুয়াশারও দাপট থাকবে না। বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সকালের দিকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। কোনও জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়নি। আর দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তো কার্যত কুয়াশা পড়বে না বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

    কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রিতে ঠেকেছে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৫.২ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৫ ডিগ্রি কম। বুধবার সকালের দিকে অল্পবিস্তর কুয়াশা থাকতে পারে।

