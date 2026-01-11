Edit Profile
    WB Winter Weather Forecast till 17th Jan: একরাতেই ২ ডিগ্রি পড়বে পারদ! কামব্যাক হচ্ছে শীতের, বাংলার কোন জেলায় ঘন কুয়াশা?

    শীতের কামব্যাক হতে চলেছে ফের। নিম্নচাপের মেঘের জেরে রবিবার একলপ্তে চড়েছিল সর্বনিম্ন পারদ। স্বাভাবিকের থেকে বেশি হয়ে গিয়েছিল তাপমাত্রা। তবে কামব্যাক করতে চলেছে শীত। সোমবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কেমন থাকবে?

    Published on: Jan 11, 2026 10:57 PM IST
    By Ayan Das
    নিম্নচাপ মেঘ ঢুকিয়ে দেওয়ায় রবিবার একধাক্কায় পারদ চড়েছে কলকাতার। তবে আবারও কামব্যাক হবে শীতের। মকর সংক্রান্তির আশপাশে জাঁকিয়ে শীত পড়তে পারে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (রাতের তাপমাত্রা) দুই থেকে তিন ডিগ্রির মতো কমে যাবে। পরবর্তী চার-পাঁচদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। তবে আপাতত সেরকম কিছু হচ্ছে না উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে। আগামী এক সপ্তাহ উত্তরবঙ্গের কোনও জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার হেরফের হবে না। আর আগামী শনিবার (১৭ জানুয়ারি) পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

    শীতের কামব্যাক হতে চলেছে ফের। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    কোন কোন জেলায় কুয়াশার দাপট থাকবে?

    ১) সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের সব জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) কুয়াশা পড়বে। সেইসঙ্গে সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের একটি বা দুটি অংশে ঘন কুয়াশা পড়বে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    ২) সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সকালের দিকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে।

    সোমবার কোন জায়গার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?

    ১) দার্জিলিং: ২ ডিগ্রি।

    ২) কালিম্পং: ৮ ডিগ্রি।

    ৩) জলপাইগুড়ি: ৮ ডিগ্রি।

    ৪) শিলিগুড়ি: ১০ ডিগ্রি।

    ৫) কোচবিহার: ১০ ডিগ্রি।

    ৬) রামসাই: ৮ ডিগ্রি।

    ৭) রতুয়া: ১১ ডিগ্রি।

    ৮) মালদা: ১১ ডিগ্রি।

    ৯) মুর্শিদাবাদ: ১০ ডিগ্রি।

    ১০) বহরমপুর: ১০ ডিগ্রি।

    ১১) শান্তিনিকেতন: ৯ ডিগ্রি।

    ১২) শ্রীনিকেতন: ৮ ডিগ্রি।

    ১৩) আসানসোল: ১০ ডিগ্রি।

    ১৪) পুরুলিয়া: ১০ ডিগ্রি।

    ১৫) বাঁকুড়া: ৮ ডিগ্রি।

    ১৬) বিষ্ণুপুর: ৮ ডিগ্রি।

    ১৭) মেদিনীপুর: ১১ ডিগ্রি।

    ১৮) দিঘা: ১১ ডিগ্রি।

    ১৯) ডায়মন্ড হারবার: ১১ ডিগ্রি।

    ২০) বর্ধমান: ১০ ডিগ্রি।

    ২১) কৃষ্ণনগর: ১১ ডিগ্রি।

    ২২) দমদম: ১১ ডিগ্রি।

    ২৩) সুন্দরবন: ১১ ডিগ্রি।

    ২৪) আলিপুর: ১২ ডিগ্রি।

    ২৫) অশোকনগর: ১০ ডিগ্রি।

    ২৬) হাওড়া: ১০ ডিগ্রি।

    ২৭) সল্টলেক: ১২ ডিগ্রি।

    সোমবার কলকাতার তাপমাত্রা নামবে ঝপ করে

    আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.৯ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রির আশপাশে থাকবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১৩ ডিগ্রির আশপাশে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকবে। তারপর মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে বলে আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

