    WB Winter Rain Forecast till 4th Jan: ‘বহিরাগত’ ঝঞ্ঝায় ২৬-র শুরুতেই শীত কমবে বাংলায়, বৃষ্টিও নামবে, কবে কবে বরফ পড়বে?

    ২০২৬ সালের শুরুতেই শীতের দাপট কমবে পশ্চিমবঙ্গে। গত কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে, সেটা পয়লা জানুয়ারি থেকে অনেকটাই উধাও হয়ে যাবে। এমনকী আগামী ৪ জানুয়ারি কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রিতে পৌঁছে যেতে পারে। 

    Published on: Dec 28, 2025 5:58 PM IST
    By Ayan Das
    বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ছাব্বিশে বাংলায় যে 'প্রবল উত্তাপ' থাকবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর আবহাওয়ার দিক থেকেও ছাব্বিশের শুরুটা হতে চলেছে 'গরমের' মধ্যে দিয়েই। গত কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে, সেটা পয়লা জানুয়ারি থেকে অনেকটাই উধাও হয়ে যাবে। এমনকী আগামী ৪ জানুয়ারি কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রিতে পৌঁছে যেতে পারে। যা এই সপ্তাহেই ১২.৯ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল। পারদ চড়বে অন্যান্য জেলারও।

    ২০২৬ সালের শুরুতেই শীতের দাপট কমবে পশ্চিমবঙ্গে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    ২০২৬ সালের শুরুতেই শীতের দাপট কমবে পশ্চিমবঙ্গে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    কবে শীতের প্রত্যাবর্তন হবে বাংলায়?

    আবহবিদরা জানিয়েছেন, নয়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে উত্তুরে হাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর তার জেরেই পারদ চড়বে পশ্চিমবঙ্গের। রাতের তাপমাত্রা বাড়বে। দিনেও কমে যাবে শীতের অনুভূতি। সবমিলিয়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার গুঁতোয় ২০২৬ সালের শুরুতেই শীত নিজের মারণ কামড় অনেকটাই হারিয়ে ফেলবে। আর সেই ধাক্কা কাটিয়ে কবে থেকে শীতের দাপুটে প্রত্যাবর্তন হবে, তা এখনই হলফ করে বলতে পারছেন না আবহবিদরা। তাঁদের বক্তব্য, যত দ্রুত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কেটে যাবে, তত শীতের প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত হবে।

    কবে কোন জেলায় বৃষ্টি হবে? পাহাড়ে তুষারপাত কবে?

    ১) সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ২) সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দার্জিলিঙের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি বা তুষারপাত হতে পারে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার কালিম্পঙের একটি বা দুটি অংশে হতে পারে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত। সেইসঙ্গে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

    কোন কোন জেলায় কুয়াশার দাপট থাকবে?

    সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ভোর এবং সকালের দিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে।

