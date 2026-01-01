WB Winter and Fog Forecast till 7th Jan: 'রেকর্ড' শীতে বর্ষবরণ হলেও পারদ চড়বে কাল থেকেই, কবে কমবে? ঘন কুয়াশা কোন জেলায়?

WB Winter and Fog Forecast till 7th Jan: 'রেকর্ড' শীতে বর্ষবরণ হলেও পারদ চড়বে কাল থেকেই, কবে কমবে? ঘন কুয়াশা কোন জেলায়?
‘রেকর্ড’ শীতে বর্ষবরণ হয়েছে কলকাতায়। তারইমধ্যে আগামী কয়েকদিনে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় শীতের দাপট কিছুটা কমে যাবে। আবার কয়েকটি জেলায় বাড়বে শীতের দাপট। আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলায় ঘন কুয়াশা পড়বে?
আঠারো বছরে শীতলতম পয়লা জানুয়ারি কাটাচ্ছে কলকাতা। আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঠেকেছে। তবে আগামী কয়েকদিনে চড়বে কলকাতার পারদ। একইভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলারও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তী তিনদিনে আবার তাপমাত্রার তেমন কোনও হেরফের হবে না। আবার পরবর্তী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যাবে। অর্থাৎ আগামী মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের পারদ ফের পড়বে।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া কিছুটা অন্য খাতে চলবে
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার ধরন অবশ্য কিছুটা আলাদা থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, পরবর্তী দু'দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। তারপর তিনদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যাবে। তারপর অবশ্য তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তন হবে না।
কোন কোন জেলায় কুয়াশা থাকবে?
১) শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের সব জেলার একটি বা দুটি অংশে কুয়াশা পড়বে। শনিবার দার্জিলিং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবিবার এবং সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
২) আবার দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার সকালের দিকে কুয়াশা পড়বে। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও নদিয়া; শনিবার হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমান এবং রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
কবে কবে বরফ পড়বে পাহাড়ে?
১) আজ দার্জিলিঙের একটি বা দুটি জায়গায় বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হতে পারে। তাছাড়া জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। শুক্রবার এবং শনিবার দার্জিলিঙে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হতে পারে। সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ি. কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হবে। রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
২) আজ, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।