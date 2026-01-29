Edit Profile
    WB Trains Cancellation List: রেলের কাজের জন্য ১০ ট্রেন বাতিল ২ দিনে, কোনগুলি পুরোটা চলবে না? রইল পুরো তালিকা

    রেলের কাজের জন্য সপ্তাহান্তে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, অটোমেটিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করার কাজ চলবে। সেজন্য প্রি-নন ইন্টারলকিং এবং নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ করতে হবে। সেই পরিস্থিতিতে কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে?

    Published on: Jan 29, 2026 7:57 PM IST
    By Ayan Das
    রেলের কাজের জন্য সপ্তাহান্তে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সীতারামপুর-বরাচক শাখায় অটোমেটিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করার কাজ চলবে। সেজন্য প্রি-নন ইন্টারলকিং এবং নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ করতে হবে। আর সেই পরিস্থিতিতে আগামী ৩১ জানুয়ারি (শনিবার) এবং ১ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। ওই দু'দিন মিলিয়ে মোট আটটি ট্রেন বাতিল থাকবে। দুটি ট্রেন বাতিল থাকবে শনিবার। আটটি ট্রেন রবিবার বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও দুটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে পূর্ব রেল। দুটি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথ নিয়ন্ত্রিত করা হবেও পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

    রেলের কাজের জন্য সপ্তাহান্তে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ভারতীয় রেল)
    কোন কোন ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল?

    ১) ৬৩৫৫৫ বর্ধমান-বরকাকানা মেমু বাতিল থাকছে ৩১ জানুয়ারি।

    ২) ৬৩৫৫৬ বরকাকানা–আসানসোল মেমু বাতিল থাকবে ৩১ জানুয়ারি।

    ৩) ৬৩৫৫৫ বর্ধমান-বরকাকানা মেমু বাতিল থাকছে ১ ফেব্রুয়ারি।

    ৪) ৬৩৫৫৬ বরকাকানা–আসানসোল মেমু বাতিল থাকবে ১ ফেব্রুয়ারি।

    ৫) ১৩৫০৩ বর্ধমান-হাতিয়া এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে ১ ফেব্রুয়ারি।

    ৬) ১৩৫০৪ হাতিয়া-বর্ধমান এক্সপ্রেস বাতিল থাকছে ১ ফেব্রুয়ারি।

    ৭) ১৩৫৪৫ আসানসোল-গয়া এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে ১ ফেব্রুয়ারি।

    ৮) ১৩৫৪৬ গয়া-আসানসোল এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে ১ ফেব্রুয়ারি।

    ৯) ৬৩৫৪১ আসানসোল-গোমো প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকছে ১ ফেব্রুয়ারি।

    ১০) ৬৩৫৪২ গোমো-আসানসোল প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে ১ ফেব্রুয়ারি।

    কোন কোন ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হবে?

    আবার ৩১ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি ৬৩৫০৯/৬৩৫১০ বর্ধমান–ঝাঝা–বর্ধমান মেমু আসানসোল স্টেশন পর্যন্ত চলবে। আর সেখান থেকেই পুনরায় যাত্রা শুরু করবে। অর্থাৎ বর্ধমান ও আসানসোলের মধ্যে আংশিকভাবে বাতিল থাকবে ওই ট্রেন।

    কোন কোন ট্রেনকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে?

    ১) ১২৩৫৪ লালকুয়া-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস: যে ট্রেন ৩১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করবে, সেটিকে ৩০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

    ২)১৩১৫১ কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস: যে ট্রেন ১ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করবে, সেটিকে ১০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

